Handball-Bundesligist TVB Stuttgart belohnt sich für einen couragierten Auftritt bei der SG Flensburg-Handewitt mit einem 29:29. Nun soll am Samstag der erste Saisonsieg her.
04.09.2025 - 22:21 Uhr
Was für ein Handball-Thriller im hohen Norden: Der TVB Stuttgart holt beim European-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt überraschend ein 29:29 (15:13). „Wenn man den Spielverlauf sieht, hätten es auch zwei Punkte sein können, aber wir können zufrieden sein“, sagte der starke Spielmacher Max Häfner. Er warf sieben Tore, sein Bruder Kai war mit acht Treffern (davon zwei Siebenmeter) bester TVB-Werfer. Überragend hielt Miljan Vujovic (16 Paraden), der seine Gegenüber Kevin Möller (fünf Paraden) und Benjamin Buric (2) klar ausstach.