TVB Stuttgart in Magdeburg: Antonio Serradilla – mit nur einem Auge an die Weltspitze

Auch Misha Kaufmann gehört nicht zu den Trainern, die einen einzelnen Spieler unbedingt hervorheben. Nach dem 35:28 gegen den Bergischen HC tat es der Chefcoach des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart dennoch: „Toni war heute ein sehr belebendes Element – hinten und vorne. Ich glaube der hat eine Duracell-Batterie irgendwo drin. Der läuft und läuft und wird nie müde. Er hat einfach Herz und Charakter.“ Toni – das ist Antonio Serradilla. Und, wie aus den Worten des Trainers unschwer zu deuten ist: Der Neuzugang vom SC Magdeburg hat vor dem Duell bei seinem Ex-Club (Sonntag, 16.30 Uhr/Getec-Arena) voll eingeschlagen.