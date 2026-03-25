Er hatte sich nach seinem Wechsel im Februar so schnell beim TVB Stuttgart integriert, nun fällt Rückraum-Allrounder Marco Mengon mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus.
Personeller Rückschlag für Handball-Bundesligist TVB Stuttgart vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr/Porsche-Arena) gegen den TBV Lemgo Lippe: Der abwehrstarke Rückraumspieler Marco Mengon hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Diese Diagnose ergaben Untersuchungen der medizinischen Abteilung des TVB, nachdem sich der Italienische Nationalspieler nach der Länderspielpause im Training verletzt hat.