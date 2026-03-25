Er hatte sich nach seinem Wechsel im Februar so schnell beim TVB Stuttgart integriert, nun fällt Rückraum-Allrounder Marco Mengon mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus.

Personeller Rückschlag für Handball-Bundesligist TVB Stuttgart vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr/Porsche-Arena) gegen den TBV Lemgo Lippe: Der abwehrstarke Rückraumspieler Marco Mengon hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Diese Diagnose ergaben Untersuchungen der medizinischen Abteilung des TVB, nachdem sich der Italienische Nationalspieler nach der Länderspielpause im Training verletzt hat.

Unsere Empfehlung für Sie Novum in Handball-Bundesliga Häfners und Mengons – so profitiert der TVB Stuttgart von Geschwister-Dynamik Es ist einzigartig: Mit den Häfners und den Mengons spielen gleich zwei Brüderpaare beim TVB Stuttgart oft gleichzeitig im Rückraum. Wo liegen die Vorteile, wo potenzielle Risiken? Marco Mengon war Anfang Februar vom Zweitligisten 1. VfL Potsdam zum TVB Stuttgart gewechselt und gab sein Pflichtspieldebüt für die Wild Boys beim Auswärtsspiel bei den Füchse Berlin. Der 26-Jährige hatte sich – auch dank seines Zwillingsbruders Simone – schnell im Team integriert und erzielte in seinen ersten fünf Spielen insgesamt 17 Tore für das Team von Trainer Misha Kaufmann und war auch am historischen Erfolg gegen den THW Kiel maßgeblich beteiligt. Der Rechtshänder hat eine Wurfquote von 77,27 Prozent in der Bundesliga vorzuweisen.

„Die Verletzung ist für uns sehr bitter. Vor allem tut es mir aber für Marco unglaublich leid. Nach seinem Wechsel hat er uns mit starken Leistungen sofort weitergeholfen, entscheidend zu unseren Punktgewinnen beigetragen und sich darüber hinaus auch menschlich hervorragend in die Mannschaft integriert. Umso schwerer wiegt dieser Rückschlag. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, unterstützen“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29.

Termine

TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)