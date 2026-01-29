Der spanische Linksaußen Dario Sanz wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart ab Sommer verstärken. Ligarivale Frisch Auf Göppingen meldet eine Vertragsverlängerung am Kreis.
Der TVB Stuttgart setzt ab der kommenden Saison wieder auf eine spanische Note: Dario Sanz wechselt von ABANCA Ademar Leon zum Handball-Bundesligisten. Der Linksaußen wird ab kommenden Sommer für die Wild Boys auflaufen und hat einen Vertrag über zwei Jahre in Stuttgart unterschrieben. Kapitän Patrick Zieker bekommt damit auf seiner Position einen neuen Gespannpartner. Denn Ivan Snajder wird den TVB auf eigenen Wunsch nach einer Spielzeit im Sommer 2026 verlassen. Das Ziel des Kroaten ist unbekannt.