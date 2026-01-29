Der spanische Linksaußen Dario Sanz wird den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart ab Sommer verstärken. Ligarivale Frisch Auf Göppingen meldet eine Vertragsverlängerung am Kreis.

Der TVB Stuttgart setzt ab der kommenden Saison wieder auf eine spanische Note: Dario Sanz wechselt von ABANCA Ademar Leon zum Handball-Bundesligisten. Der Linksaußen wird ab kommenden Sommer für die Wild Boys auflaufen und hat einen Vertrag über zwei Jahre in Stuttgart unterschrieben. Kapitän Patrick Zieker bekommt damit auf seiner Position einen neuen Gespannpartner. Denn Ivan Snajder wird den TVB auf eigenen Wunsch nach einer Spielzeit im Sommer 2026 verlassen. Das Ziel des Kroaten ist unbekannt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TVB und darauf, in der stärksten Liga der Welt spielen zu dürfen. Stuttgart bietet mir die große Chance, mich weiterzuentwickeln und auf höchstem Niveau zu messen“, sagte Sanz.

Der 22-Jährige begann seine Handballkarriere in seiner Geburtsstadt Leon. Er durchlief seine komplette Jugend bei ABANCA Ademar Leon, bevor er in der Saison 2022/23 sein Debüt in der Liga Asobal, der höchsten spanischen Spielklasse, feierte. Der 1,85 Meter große Rechtshänder hat bereits 105 Pflichtspiele in der ersten spanischen Liga bestritten. In der laufenden Saison markierte der Linksaußen 46 Treffer in 15 Pflichtspielen. Sanz durchlief mehrere spanische Jugendnationalmannschaften und gewann die Mittelmeermeisterschaft 2020 in Athen. Dabei war er Teil des All-Star-Teams des Turniers.

Der TVB hat mit spanischen Außen durchaus gute Erfahrungen gemacht: Sowohl Nationalspieler Daniel Fernandez (jetzt FC Barcelona) als auch Jorge Serrano (Atletico Valladolid) wussten zwischen 2022 und 2025 beim TVB zu gefallen.

TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt freut sich auf das frische Blut auf Linksaußen: „Dario ist ein großes Talent und hat jedoch bereits einiges an Erfahrung auf europäischer Ebene gesammelt. Mit seiner Schnelligkeit und der Möglichkeit, ihn auch als Verteidiger auf der Halbposition einsetzen zu können, bietet er uns taktisch viele Möglichkeiten.“

Bleibt in Göppingen: Ludvig Jurmala. Foto: Pressefoto Baumann

Ligarivale Frisch Auf Göppingen meldet unterdessen eine Vertragsverlängerung. Der schwedische Kreisläufer Ludvig Jurmala bleibt ein weiteres Jahr bis 2027 beim Team von Trainer Ben Matschke. „Ludvig hat im letzten halben Jahr wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Er ist sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb und in der Kabine aufgrund seines Charakters ein wichtiger Faktor, weil er immer 100 Prozent gibt. Er hat sich damit die Vertragsverlängerung verdient und ich freue mich, noch mindestens ein weiteres Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dass wir die Entwicklungsschritte weiter gemeinsam forcieren können.“