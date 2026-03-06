Das 32:27 des TVB Stuttgart vor ausverkauftem Haus bedeutete im 23. Pflichtspiel den ersten Sieg gegen den THW Kiel. Der Handball-Bundesligist verspricht sich davon eine Signalwirkung.

Misha Kaufmann kam nach dem 32:27 (14:16) gegen den THW Kiel locker und gelöst etwas ins Plaudern: Als kleiner Bub sei er mit seinem Vater stundenlang vor dem Fernseher gesessen und habe Handballspiele des THW geschaut. „Ich war der größte Fan von Kiel“, verriet der Trainer des TVB Stuttgart. Jetzt ein Teil davon zu sein, gegen die eigentlich so übermächtigen Zebras zwei Punkte geholt zu haben, mache ihn stolz – und: „Das passiert nicht jedes Jahr.“

Die Statistik gibt ihm dabei so etwas von Recht: Der Triumph am Donnerstagabend bedeutete nach 22 vergeblichen Anläufen in Pflichtspielen den ersten Sieg des TVB gegen den deutschen Rekordmeister seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2015. Dass dabei 6212 Besucher in der ausverkauften Porsche-Arena begeistert mitgingen, und mutmaßlich ein paar neue Freunde gewonnen werden konnten, machte die Sache noch schöner.

„Als ich hier begonnen habe, hatte ich das Gefühl, die Leute beobachten das Spiel nur. Der Glaube war nicht da, dass wir einen Großen schlagen können. Das hat sich durch unsere guten Auftritte und den Sieg jetzt geändert“, sagte Kaufmann angesprochen auf die fantastische Atmosphäre in der Arena.

Bei aller erhoffter Signalwirkung, war es dem Schweizer Coach wichtig, den geschichtsträchtigen Sieg nicht überzubewerten. „Das ist nur eine Phase. Wichtig ist weiter der Fokus auf Arbeit, Mentalität, Entwicklung“, betonte Kaufmann. Das sei der Schlüssel für weitere Erfolge. Möglichst auch mal auswärts am 15. März (16.30 Uhr) beim SC DHfK Leipzig, denn in fremden Hallen ist man in dieser Saison bei 3:21 Punkten noch sieglos.

Aufstellungen

TVB Stuttgart: Kornecki (12/1 Paraden), Vujovic; Max Häfner 1 Tor, Serradilla, Lien, Snajder 2, Simone Mengon 7, Schmid, Heydecke, Matzken, Zieker 2, Marco Mengon 3, Kai Häfner 10/6, Rubin, Nigg 7.

THW Kiel: Perez de Vargas (8/1 Paraden), Wolff (1 P.); Duvnjak 3 Tore, Reinkind 2, Landin 1, Överby 3, Ankermann 3, Dahmke 1, Zerbe 5, Abdelhak 1, Bilyk 3, Pekeler 5, Imre, Nacinovic.

Saison 2025/2026

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27.

Termine

SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai., 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)