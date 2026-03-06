Das 32:27 des TVB Stuttgart vor ausverkauftem Haus bedeutete im 23. Pflichtspiel den ersten Sieg gegen den THW Kiel. Der Handball-Bundesligist verspricht sich davon eine Signalwirkung.
Misha Kaufmann kam nach dem 32:27 (14:16) gegen den THW Kiel locker und gelöst etwas ins Plaudern: Als kleiner Bub sei er mit seinem Vater stundenlang vor dem Fernseher gesessen und habe Handballspiele des THW geschaut. „Ich war der größte Fan von Kiel“, verriet der Trainer des TVB Stuttgart. Jetzt ein Teil davon zu sein, gegen die eigentlich so übermächtigen Zebras zwei Punkte geholt zu haben, mache ihn stolz – und: „Das passiert nicht jedes Jahr.“