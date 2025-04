Von Stuttgart Surge in die NFL Lenny Krieg – ein Kicker lebt seinen Traum

Lenny Krieg, bisher der Punktegarant von Stuttgart Surge, wechselt überraschend in die beste Football-Liga der Welt – und will nun bei den Atlanta Falcons in der NFL seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Reicht es für die ganz große Karriere?