So geht der TVB Stuttgart mit seiner Schieflage um

Nach 2:8 Punkten in der Handball-Bundesliga ist beim TVB die Erkenntnis gereift, das Team zu verstärken, um stabiler zu werden. Klar ist aber auch, dass Trainer Michael Schweikardt auf dem Prüfstand steht.

Jürgen Frey 30.09.2024 - 14:12 Uhr

Es war zwar erst der fünfte Spieltag in der Handball-Bundesliga. Was aber nichts daran änderte: Die Partie gegen die HSG Wetzlar war ein Schlüsselspiel für den TVB Stuttgart. Kein Wunder, dass Geschäftsführer Jürgen Schweikardt unmittelbar nach der 23:26-Heimniederlage und nun 2:8 Punkten ziemlich angefasst wirkte. Mit einer Nacht Abstand gab er sich dann aber wieder gewohnt sachlich, analytisch und richtete den Blick nach vorne: „Wir wussten, dass eine solch schwierige Situation entstehen kann, jetzt gilt es, an den richtigen Reglern zu drehen.“