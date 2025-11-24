Beim TVB Stuttgart gibt es einen sofortigen Wechsel auf der Torwartposition. Daniel Rebmann geht zum HBW Balingen-Weilstetten, vom Zweitligisten kommt im Gegenzug Mateusz Kornecki.

Den Wechsel im vergangenen Sommer hatte sich Daniel Rebmann anders vorgestellt. Beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart bekam der 31-Jährige nur wenig Spielanteile, bei neun Einsätzen kam er auf 14 Paraden, eine Quote von 16,28 Prozent gehaltener Bälle. Nun wechselt Rebmann mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten (Vertrag bis 2028). Im Gegenzug kommt von den Galliern von der Alb Mateusz Kornecki, der beim TVB einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb.

Unsere Empfehlung für Sie Göppinger Niederlage beim THW Frisch Auf in Kiel: Gut, aber nicht gut genug Frisch Auf Göppingen lässt sich beim THW Kiel nie abschütteln, hat aber letztendlich keine Chance auf Punkte und unterliegt dem Deutschen Handball-Rekordmeister mit 30:34. Mit 111 Paraden in zwölf Saisonspielen (Quote 30,66 Prozent) gehört er zu den Toptorhütern des Bundesliga-Unterhauses. Den polnischen Nationalkeeper kennt TVB-Trainer Misha Kaufmann aus gemeinsamen Zeiten in der Saison 2023/24 beim ThSV Eisenach. Davor stand der 30-Jährige in seinem Heimatland auch beim Spitzenclub Kielce unter Vertrag, von 2019 bis 2023 bildete er dort ein Gespann mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolff.

Beim TVB wird er sich die Einsatzzeiten mit Miljan Vujovic teilen, erstmals am kommenden Freitag (19 Uhr) im Spiel beim HC Erlangen. „Beim TVB habe ich die Möglichkeit, wieder in der stärksten Liga der Welt Handball zu spielen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen werden“, sagt Kornecki.

Rebmann sei auf den TVB zugegangen, mit dem Wunsch, eine neue sportliche Herausforderung zu suchen. „Er hat sich beim TVB immer professionell verhalten, auch wenn er in dieser Saison nicht die Spielzeit bekommen hat, die er sich erhofft hatte“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Gleichzeitig freut er sich über die Verpflichtung von Kornecki. „Wir sind überzeugt, dass er unserem Team sofort weiterhelfen wird.“ Auch mit Nikola Portner (SC Magdeburg) und Bertram Obling (VfL Gummersbach) hatte sich der TVB beschäftigt.

Rebmanns Tour de Ländle

Der Vertrag von Kornecki beim HBW wäre am Saisonende ausgelaufen, der von Rebmann beim TVB erst am Ende der Saison 2026/27. Die Einigung auf einen sofortigen Torwarttausch dürfte für beide Clubs keine finanziellen Konsequenzen haben. Für Rebmann ist es nach dem TSB Horkheim, dem TV Neuhausen, Frisch Auf Göppingen, der SG BBM Bietigheim und dem TVB Stuttgart der sechste württembergische Club, seit er aus der Jugend herauskam. Die Region verlassen hat er nur in der Saison 2023/24, als er beim VfL Gummersbach im Tor stand.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26.

Termine

HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf)