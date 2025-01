Jürgen Schweikardt ist derzeit viel auf Achse und sieht die Trainerentscheidung beim TVB Stuttgart „auf der Zielgeraden“, nach Informationen unserer Redaktion ist sie gefallen. Die Verkündung ist für kommende Woche geplant.

Jürgen Frey 09.01.2025 - 11:00 Uhr

Der Workshop zu Beginn eines jeden Jahres hat beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart Tradition. Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Jugendtrainer arbeiten seit dem vergangenem Mittwoch noch bis zum Sonntag im Ultental an strategischen Themen in verschiedenen Bereichen wie dem Ticketing, Marketing oder Nachwuchs. „Die Vernetzung zwischen Spielbetriebsgesellschaft und unserem eingetragenen Verein ist uns wichtig. Deshalb gibt es dieses Treffen, das auch eine Art Belohnung ist, einmal im Jahr. Wobei es dabei weniger um das Bundesligateam geht“, erklärt Jürgen Schweikardt. Er selbst ist noch bis Freitag mit dabei in Südtirol. Denn am Wochenende fliegt der TVB-Geschäftsführer und -Trainer nach Hamburg zur Ligatagung.