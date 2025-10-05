Ohne vier zentrale Abwehrspieler unterliegt der TVB Stuttgart der MT Melsungen vor 4059 Zuschauern in der Porsche-Arena mit 29:31. Sorgen macht die Verletzung von Jonas Truchanovicius.

Es stand 3:3 in der achten Minute, als Jonas Truchanovicius mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz ging – und danach nicht mehr zurückkam. Nach Lenny Rubin, Samuel Röthlisberger und Antonio Serradilla fiel dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart damit der vierte Innenblockspieler aus. Das war am Ende gegen die MT Melsungen dann doch zu viel – 29:31 (14:16). „Riesenkompliment an unsere Mannschaft, wir haben gekämpft wie verrückt und hätten einen Punkt verdient gehabt. Es tut sehr weh, dass wir mit leeren Händen nach Hause gehen“, sagte TVB-Torwart Daniel Rebmann.

Unsere Empfehlung für Sie Handball-Bundesligist TVB Stuttgart Jürgen Schweikardt: „Unserem Trainer sind alle im Verein wichtig“ Geschäftsführer Jürgen Schweikardt spricht über den Start des TVB Stuttgart, Trainer Misha Kaufmann, die geringe Zuschauerresonanz und die Rahmenbedingungen in Stuttgart. In der Tat gab das Team von Trainer Misha Kaufmann vor 4059 Zuschauern in der Porsche-Arena alles und kämpfte mit dem Mut der Verzweiflung. Auch nach dem 23:27 (52.) bäumte sich der TVB noch einmal auf. Kurzfristig mit drei Mann in Überzahl, Glanzparaden von Rebmann und wichtigen Toren von Thorben Matzken schaffte es der TVB, beim 28:28 (58.) auszugleichen. Doch Melsungen hatte mit seinem besten Werfer Amine Darmoul (neun Tore) den längeren Atem. Für den TVB trafen Matzken (8), Kai Häfner (8/6) und Kasper Lien (5) am besten.

Nicht wie gewohnt zur Geltung kam dagegen Spielmacher Simone Mengon, der aber praktisch durchspielen musste. „Am Ende fehlten uns die Körner, weil wir nicht wechseln konnten. Aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt und sich zerrissen“, sagte Kaufmann.

Bleibt noch die Frage nach der Verletzung von Truchanovicius, bei dem der Meniskus betroffen sein soll. Nach drei Kreuzbandrissen hoffen alle, dass die Diagnose beim 32-Jährigen Littauer nicht so schlimm ausfällt.

Aufstellungen

TVB Stuttgart Vujovic, Rebmann (8 Paraden); Max Häfner 4 Tore, Lien 5, Pribetic 1, Snajder, Toskas, Mengon 1, Schmid, Heydecke, Matzken 8, Zieker 2, Kai Häfner 8/6, Truchanovicius, Nigg.

MT Melsungen Palasics (4/1 P.), Bartucz (4 P.); Marchan 1, Enderleit 4, Mandic 5, Sipos, Kristopans 7, Ignatow, Drosten 1, Kulesh, Arnarsson 1, Soler, Forstell Schefvert 1, Darmoul 9/1, Kastening 2, Ntanzi.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31.

Termine

TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)