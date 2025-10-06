 
TVB Stuttgart Verletzungspech reißt nicht ab

7
TVB-Abwehrspezialist Jonas Truchanovicius verletzte sich gegen die MT Melsungen erneut. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Bei Handball-Bundesligist TVB Stuttgart reißt die Verletzungsserie nicht ab. Besonders tragisch ist der Ausfall von Pechvogel Jonas Truchanovicius.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

„Wir haben die Seuche und sind nur am Improvisieren.“ Jürgen Schweikardt, der Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, hat solch eine Flut von Verletzungen noch nie erlebt. Beim 29:31 gegen die MT Melsungen musste schon in der achten Minute, beim Stand von 3:3, Jonas Truchanovicius am Knie verletzt ausgewechselt werden. Nach Lenny Rubin (Fußgelenksverletzung), Samuel Röthlisberger (Daumen-OP) und Antonio Serradilla (Bauchprellung) fiel damit der vierte zentrale Abwehrspieler aus.

 

Drei Kreuzbandrisse

Das ist schlimm für die Mannschaft und geradezu tragisch für den Litauer. Denn der 32-Jährige hat bereits drei Kreuzbandrisse hinter sich. Den ersten zog er sich noch im Dress von HK Motor Saporischschja/Ukraine zu, im Oktober 2021. Nach dem Wechsel zum TVB im Februar 2023 folgten im Oktober 2023 und im September 2024 die nächsten beiden Kreuzbandrisse. Und diesmal? Steht die exakte Diagnose noch nicht fest.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart: Jürgen Schweikardt: „Unserem Trainer sind alle im Verein wichtig“

Geschäftsführer Jürgen Schweikardt spricht über den Start des TVB Stuttgart, Trainer Misha Kaufmann, die geringe Zuschauerresonanz und die Rahmenbedingungen in Stuttgart.

„Irgendetwas am Meniskus, in welcher Form auch immer. Ich hoffe nichts ganz Schlimmes“, sagte Trainer Misha Kaufmann direkt nach dem Spiel. Der Schweizer muss ständig neue Lösungen finden. Vorne können die Rückraumspieler Simone Mengon, Thorben Matzken, Kai und Max Häfner kaum verschnaufen, viel gravierender sind die Ausfälle jedoch für die Deckung.

Keeper Daniel Rebmann konnte die Niederlage gegen Melsungen nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

„Wir müssen Wege und Möglichkeiten finden, etwas auf die Platte zu zaubern“, meinte Kaufmann, der die Einstellung seiner Mannschaft lobte: „Es gibt zwei Möglichkeiten. Man bleibt liegen oder man versucht daran zu wachsen und besser zu werden. Meine Jungs nehmen die Nackenschläge brutal an, zerreißen sich, gehen weiter und entwickeln sich.“ Das werde sich im Laufe der Saison auszahlen, was bei aktuell nur 4:10 Punkten und anstehenden kniffligen Aufgaben auch nötig sein wird.

Handball-Bundesliga: Nach Pokal-Frust – Frisch Auf Göppingen kämpft Hannover nieder

Frisch Auf Göppingen dreht mit einem überragenden Kristian Saeveras vor 4100 Zuschauern mit einer Energieleistung einen 16:20-Rückstand und besiegt die TSV Hannover-Burgdorf 30:26

Mit Blick auf das Spiel am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) beim TBV Lemgo Lippe wird sich das Lazarett nicht groß lichten. Hoffnung besteht allenfalls bei Serradilla. Vor der Länderspielpause stehen noch das Heimspiel gegen den deutschen Meister Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr/Porsche-Arena) und das baden-württembergische Derby bei den Rhein-Neckar Löwen (26. Oktober, 15 Uhr) an. Erst danach könnten auch Rubin und Röthlisberger ihr Comeback feiern.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31.

Termine
TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr). (jüf)

WWE „Crown Jewel" 2025: Alle Infos zur Übertragung

Wann und wo Sie in Deutschland WWE „Crown Jewel" 2025 anschauen können, haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.
Von Saskia Ebert
Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg zeigen Schwächen an der Freiwurflinie

Ludwigsburgs Basketballer haben den Heim-Auftakt in der Bundesliga verloren, obwohl sie über weite Strecken geführt hatten.
Von Joachim Klumpp
TVB Stuttgart unterliegt Melsungen: Großer Kampf bleibt unbelohnt

Ohne vier zentrale Abwehrspieler unterliegt der TVB Stuttgart der MT Melsungen vor 4059 Zuschauern in der Porsche-Arena mit 29:31. Sorgen macht die Verletzung von Jonas Truchanovicius.
Von Jürgen Frey
Volleyball-Vorbereitungsturnier: Allianz MTV Stuttgart verliert Finale – und gewinnt wichtige Erkenntnisse

Beim Hummel-Cup vor eigenem Publikum unterliegen die Stuttgarter Bundesliga-Volleyballerinnen dem Triple-Sieger aus der Schweiz – sie wissen nun, dass es noch viel zu tun gibt.
Von Jochen Klingovsky
Basketball-Bundesliga: MHP Riesen Ludwigsburg siegen in Frankfurt dank Smith-Gala

Ludwigsburgs Basketballer haben in der Liga in Frankfurt dort weitergemacht, wo sie im Pokal aufgehört haben – mit einem Sieg. Am Sonntag kommt Würzburg.
Von Joachim Klumpp
„Große Ehre" für Stuttgart Surge: Eintrag ins Goldene Buch – und viele offene Fragen

Der Meister der European League of Football zieht ins Stuttgart Rathaus ein und verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt. Was an einem nichts ändert: Die Zukunft bleibt ungeklärt.
Von Jochen Klingovsky
Sieg beim TV Emsdetten: TVB Stuttgart zieht ins DHB-Pokal-Achtelfinale ein

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart steht durch ein 35:30 bei Drittligist TV Emsdetten im DHB-Pokal-Achtelfinale. Nach dem Pflichtsieg geht es am Sonntag gegen MT Melsungen um Punkte.
Von Jürgen Frey
Volleyball-Bundesliga: Das ist die neue Kapitänin von Allianz MTV Stuttgart

Sie war die logische Wahl: Antonia Stautz (31) führt in der nächsten Saison die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart an – und tritt dabei in große Fußstapfen.
Von Jochen Klingovsky
UEFA Europa League heute: VfB Stuttgart – FC Basel live im TV

Wo die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Basel im TV zu sehen ist, erfahren Sie im Artikel.
Von Saskia Ebert
Aus im DHB-Pokal: Bittere Pille – Frisch Auf Göppingen verspielt Heimspiel gegen SC DHfK Leipzig

Diesmal ist die Aufholjagd nicht von Erfolg gekrönt. Frisch Auf Göppingen verliert gegen den SC DHfK Leipzig mit 26:28 und verabschiedet sich bereits in Runde zwei aus dem DHB-Pokal.
Von Jürgen Frey
