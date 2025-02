Drittes Spiel im Jahr 2025, dritte klare Niederlage für den TVB Stuttgart: Der Handball-Bundesligist unterlag beim Spitzenreiter MT Melsungen mit 29:35 (13:16). „Wir haben zu viele Bälle weggeworfen, dadurch kam Melsungen zu einfachen Toren, das hat uns das Genick gebrochen“, sagte Lukas Laube bei Dyn. Der TVB-Kreisläufer war mit sieben Toren bester Werfer seines Teams, Linkshänder Kai Häfner, der zehn Assists beisteuerte, traf genauso wie Nico Schöttle fünfmal. Der eingewechselte 21-jährige Rechtshänder war deutlich wirkungsvoller im linken Rückraum als der schwache Schweizer Routinier Lenny Rubin. Für die MT erzielten Rogerio Moraes (7) und Aron Mensing (6) die meisten Tore.

Der TVB lag in der Rothenbach-Halle Kassel schnell mit 1:6 (8.) zurück. Bis zur Halbzeit robbte sich das Team von Jürgen Schweikardt aber mit einer nun konzentrierten Leistung auf 13:16 heran. Bis zum Spielstand von 20:18 (39.) waren die Stuttgarter – ohne Spielmacher Max Häfner (muskuläre Probleme) – noch auf Tuchfühlung. Dann mussten sie abreißen lassen. Abwehrchef Samuel Röthlisberger sah nach einem Foulspiel Rot (51.). Nach dem 22:31-Rückstand (55.) gelang dem TVB noch Ergebniskosmetik. Trotz der Niederlage beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz weiter fünf Pluspunkte.

Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) kommt nun der TBV Lemgo Lippe in die Porsche-Arena. Danach geht es zu Schlusslicht 1. VfL Potsdam, gegen den ThSV Eisenach und zur HSG Wetzlar. „Das sind extrem wichtige Spiele, die müssen wir gewinnen“, sagte Laube. Wenn’s so einfach wäre.

Torschützen

MT Moraes 7, Mensing 6, Jonsson 5, Kastening 5/1, Kristopans 4, Balenciaga 2, Barrufet Torrebejano 2/2, Svensson 2, Enderleit 1, Simic 1.

TVB Laube 7, Kai Häfner 5, Schöttle 5, Fernandez 3/1, Matzken 3, Serrano 3, Pribetic 1, Rubin 1, Toskas 1.

Ergebnisse und Termine

Bundesliga

VfL Gummersbach – TVB 36:29, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 27:35, MT Melsungen – TVB 35:29, TVB – TBV Lemgo Lippe (27. Februar, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – TVB (6. März, 19 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (23. März, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (4. April, 19 Uhr), SC Magdeburg – TVB (16. April, 20 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (26. April, 20 Uhr), TVB – THW Kiel (4. Mai, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (15. Mai, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (18. Mai, 18 Uhr), TVB – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr). (jüf)