Urlaubsgeld im öffentlichen Dienst? Die Bedingungen für Angestellte und Beamte sind ein echter Flickenteppich.
Die Frage nach Urlaubsgeld und Sonderzahlung im öffentlichen Dienst ist für viele Beschäftigte und Beamte von großem Interesse. Die kurze Antwort lautet: Ein separates Urlaubsgeld, wie es früher üblich war, gibt es in dieser Form für die meisten Angestellten und Beamten nicht mehr. Außerdem gibt es aktuell Streit über die sogenannte "Zahlbarmachung" im Öffentlichen Dienst. Die Situation ist also anders als bei Bosch, Mercedes und Co. in der Privatwirtschaft.