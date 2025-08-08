Die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen bekommen mehr Geld und mehr Freizeit. Wieviel gibt es für TVÖD-Beschäftige in Kitas und Co.? Ein Überblick.
08.08.2025 - 09:30 Uhr
Beschäftigte der Kommunen und des Bundes bekommen mehr Geld. Das steht seit April fest und soll nun über die "Zahlbarmachung" realisiert werden. In schlecht organisierten Kommunen wie Stuttgart kann es allerdings noch bis Ende Oktober dauern, bis das Geld kommt. Die rund 2,5 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, sollen in zwei Stufen insgesamt 5,8 Prozent mehr Lohn erhalten.