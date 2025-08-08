Die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen bekommen mehr Geld und mehr Freizeit. Wieviel gibt es für TVÖD-Beschäftige in Kitas und Co.? Ein Überblick.

Beschäftigte der Kommunen und des Bundes bekommen mehr Geld. Das steht seit April fest und soll nun über die "Zahlbarmachung" realisiert werden. In schlecht organisierten Kommunen wie Stuttgart kann es allerdings noch bis Ende Oktober dauern, bis das Geld kommt. Die rund 2,5 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, sollen in zwei Stufen insgesamt 5,8 Prozent mehr Lohn erhalten.

Bund und Kommunen einigten sich nach insgesamt neun Verhandlungstagen und einer einwöchigen Schlichtung auf einen Stufentarifvertrag.

TVÖD: Wie viel mehr Geld gibt es?

Der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht die folgenden Punkte vor:

1. Stufe: Es gibt zunächst drei Prozent mehr Lohn, monatlich jedoch mindestens 110 Euro mehr – rückwirkend zum 1. April

2. Stufe Die zweite Stufe gilt ab Mai 2026. Dann folgt eine weitere Tarifanhebung um 2,8 Prozent

Flexibleres Arbeiten: Die Beschäftigten sollen flexibler mit ihrer Arbeitszeit umgehen können. Im gegenseitigen Einvernehmen kann die wöchentliche Arbeitszeit um bis zu drei bezahlte auf insgesamt 42 Wochenstunden angehoben werden.

Zusätzliche freie Tage: Zudem können Beschäftigte einen Teil ihrer Jahressonderzahlung wahlweise in drei freie Tage statt Geld umwandeln. Ab 2027 soll es generell einen freien Tag mehr geben.

Frank Werneke, Verdi-Bundesvorsitzender, bei Grossdemonstration Foto: IMAGO//Juliane Sonntag

TVÖD: Was bringt der Tarifvertrag?

Die konkreten Auswirkungen des Tarifabschlusses auf die Entlohnung der Beschäftigten sind umstritten. Drei Nullmonate vor dem ersten Erhöhungsschritt in diesem Jahr sowie der zweite Erhöhungsschritt für weniger als ein Jahr dämpfen die Lohnentwicklung.

Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben die Forderungen der Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund von ursprünglich rund 15 Milliarden Euro in den Verhandlungen deutlich reduziert. Der Bund beziffert die Kosten des Tarifabschlusses bis zum Ende der Laufzeit im März 2027 auf knapp zwei Milliarden Euro, die Kommunen auf gut zehn Milliarden Euro.

Die Bild-Zeitung hat ausgerechnet, wie viel welche Berufsgruppe, die nach dem TVÖD bezahlt wird, mehr bekommt.

Müllwerker (Besoldungsgruppe E 4): 110 Euro (1. Erhöhung) / 82 bis 99 Euro (2. Erhöhung

Rettungssanitäter(E 4): 110 Euro / 82 bis 99 Euro im Monat

Schulhausmeister (E 5): 110 Euro / 85 bis 103 Euro im Monat

Verwaltungsfachangestellte (E 5): 110 Euro / 85 bis 103 Euro

Ordnungsdienst-Außenmitarbeiter (E 6): 110 bis 111 Euro / 88 bis 106 Euro

Friedhofsgärtner (E 6): 110 bis 111 Euro / 88 bis 106 Euro

Schwimmmeister (E 8): 110 bis 120 Euro / 94 bis 115 Euro

Krankenpflegerin (P 7): 110 bis 122 Euro / 95 bis 117 Euro

Erzieherin (S 8a): 110 bis 132 Euro / 95 bis 127 Euro

Vermessungstechniker (E 9a): 110 bis 141 Euro / 99 bis 135 Euro

Fallmanager im Jobcenter (E 9a): 110 bis 141 Euro / 99 bis 135 Euro

Hebamme (P 8): 110 bis 127 Euro / 100 bis 122 Euro

Museumspäda-gogin (E 10): 117 bis 163 Euro / 112 bis 156 Euro

Stadtplaner (E 11): 121 bis 179 Euro / 116 bis 172 Euro

„In den unteren bis in die mittleren Entgeltgruppen wirkt das mit über sechs Prozent linear“, sagte Verdi-Bundeschef Frank Werneke. Das liege oberhalb dessen, was derzeit als Preissteigerungsrate in der Tariflaufzeit zu erwarten sei. Die Gewerkschaften hätten sich für die Tarifrunde eigentlich mehr vorgenommen. Nach Angaben von Werneke sollen sich die Einkommen etwa bei Erziehern um insgesamt monatlich 230, bei Müllwerkern um 200 Euro erhöhen.

Die Beschäftigten könnten an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben, sagte Karin Welge, Präsidentin der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, „mehr war eben nicht drin“. Die Kommunen hatten eine lineare Tariferhöhung oberhalb der Inflationsrate abgelehnt.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) zeigte sich für seine Mitglieder enttäuscht. Das Tarifergebnis sei kein Grund zum Jubel und zudem unter der Schlichtungsempfehlung geblieben.

Die Einigung steht unter Vorbehalt und tritt dann in Kraft, wenn bis Mitte Mai ausreichend Gewerkschafter bei einer Mitgliederbefragung zustimmen.

TVöD – Entgelttabelle gültig vom 01.04.2025 bis 30.04.2026

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 EG 15Ü - 6.955,18 7.685,88 8.378,11 8.839,65 8.947,29 EG 15 5.669,12 6.039,84 6.453,36 7.017,89 7.598,61 7.980,65 EG 14 5.153,96 5.489,64 5.928,03 6.414,51 6.956,78 7.346,09 EG 13 4.767,62 5.135,53 5.554,35 6.009,06 6.544,14 6.834,50 EG 12 4.295,43 4.718,78 5.213,52 5.762,47 6.406,61 6.712,24 EG 11 4.153,35 4.542,72 4.908,59 5.305,54 5.848,79 6.154,45 EG 10 4.012,19 4.317,28 4.664,10 5.040,24 5.459,10 5.596,64 EG 9c 3.901,48 4.173,64 4.469,61 4.788,53 5.131,37 5.377,14 EG 9b 3.676,89 3.929,00 4.089,07 4.562,79 4.843,49 5.168,65 EG 9a 3.558,96 3.772,32 3.986,06 4.461,84 4.569,48 4.844,33 EG 8 3.391,44 3.596,59 3.738,68 3.883,66 4.040,37 4.115,73 EG 7 3.205,23 3.441,58 3.582,38 3.724,47 3.860,94 3.935,06 EG 6 3.152,04 3.346,55 3.482,94 3.617,92 3.750,49 3.819,26 EG 5 3.038,99 3.227,67 3.355,11 3.490,06 3.615,47 3.680,28 EG 4 2.912,62 3.103,55 3.263,75 3.363,48 3.463,20 3.521,60 EG 3 2.872,69 3.078,02 3.127,99 3.242,21 3.327,92 3.406,43 EG 2Ü 2.711,60 2.945,82 3.031,62 3.146,03 3.224,63 3.339,97 EG 2 2.692,16 2.894,28 2.944,67 3.016,58 3.174,63 3.339,97 EG 1 - 2.465,52 2.498,86 2.540,55 2.579,42 2.679,47

TVöD – Erhöhung im Vergleich zu 2024

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 EG 15Ü - + 202,58 + 223,86 + 244,02 + 257,47 + 260,60 EG 15 + 165,12 + 175,92 + 187,96 + 204,40 + 221,32 + 232,45 EG 14 + 150,12 + 159,89 + 172,66 + 186,83 + 202,62 + 213,96 EG 13 + 138,86 + 149,58 + 161,78 + 175,02 + 190,61 + 199,06 EG 12 + 125,11 + 137,44 + 151,85 + 167,84 + 186,60 + 195,50 EG 11 + 120,97 + 132,31 + 142,97 + 154,53 + 170,35 + 179,26 EG 10 + 116,86 + 125,75 + 135,85 + 146,80 + 159,00 + 163,01 EG 9c + 113,64 + 121,56 + 130,18 + 139,47 + 149,46 + 156,62 EG 9b + 110,00 + 114,44 + 119,10 + 132,90 + 141,07 + 150,54 EG 9a + 110,00 + 110,00 + 116,10 + 129,96 + 133,09 + 141,10 EG 8 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 113,12 + 117,68 + 119,88 EG 7 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 112,45 + 114,61 EG 6 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 111,24 EG 5 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 EG 4 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 EG 3 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 EG 2Ü + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 EG 2 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 EG 1 - + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00 + 110,00

TVöD VKA – Entgelttabelle zu § 15 TVöD (01.05.2026 – mindestens 30.03.2027)

Vorbehaltlich der endgültigen Abstimmung in der Redaktion (Stand 06.04.2025)

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 EG 15Ü - 7.149,93 7.901,08 8.612,70 9.087,16 9.197,81 EG 15 5.827,86 6.208,96 6.634,05 7.214,39 7.811,37 8.204,11 EG 14 5.298,27 5.643,35 6.094,01 6.594,12 7.151,57 7.551,78 EG 13 4.901,11 5.279,32 5.709,87 6.177,31 6.727,38 7.025,87 EG 12 4.415,70 4.850,91 5.359,50 5.923,82 6.586,00 6.900,18 EG 11 4.269,64 4.669,92 5.046,03 5.454,10 6.012,56 6.326,77 EG 10 4.124,53 4.438,16 4.794,69 5.181,37 5.611,95 5.753,35 EG 9c 4.010,72 4.290,50 4.594,76 4.922,61 5.275,05 5.527,70 EG 9b 3.779,84 4.039,01 4.203,56 4.690,55 4.979,11 5.313,37 EG 9a 3.658,61 3.877,94 4.097,67 4.586,77 4.697,43 4.979,97 EG 8 3.486,40 3.697,29 3.843,36 3.992,40 4.153,50 4.230,97 EG 7 3.294,98 3.537,94 3.682,69 3.828,76 3.969,05 4.045,24 EG 6 3.240,30 3.440,25 3.580,46 3.719,22 3.855,50 3.926,20 EG 5 3.124,08 3.318,04 3.449,05 3.587,78 3.716,70 3.783,33 EG 4 2.994,17 3.190,45 3.355,14 3.457,66 3.560,17 3.620,20 EG 3 2.953,13 3.164,20 3.215,57 3.332,99 3.421,10 3.501,81 EG 2Ü 2.787,52 3.028,30 3.116,51 3.234,12 3.314,92 3.433,49 EG 2 2.767,54 2.975,32 3.027,12 3.101,04 3.263,52 3.433,49 EG 1 - 2.534,55 2.568,83 2.611,69 2.651,64 2.754,50

TVöD – Entgeltanhebung ab 01.05.2026 (mindestens +3,0 %, Mindestbetrag berücksichtigt)

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 EG 15Ü - + 194,75 + 215,20 + 234,59 + 247,51 + 250,52 EG 15 + 158,74 + 169,12 + 180,69 + 196,50 + 212,76 + 223,46 EG 14 + 144,31 + 153,71 + 165,98 + 179,61 + 194,79 + 205,69 EG 13 + 133,49 + 143,79 + 155,52 + 168,25 + 183,24 + 191,37 EG 12 + 120,27 + 132,13 + 145,98 + 161,35 + 179,39 + 187,94 EG 11 + 116,29 + 127,20 + 137,44 + 148,56 + 163,77 + 172,32 EG 10 + 112,34 + 120,88 + 130,59 + 141,13 + 152,85 + 156,71 EG 9c + 109,24 + 116,86 + 125,15 + 134,08 + 143,68 + 150,56 EG 9b + 102,95 + 110,01 + 114,49 + 127,76 + 135,62 + 144,72 EG 9a + 99,65 + 105,62 + 111,61 + 124,93 + 127,95 + 135,64 EG 8 + 94,96 + 100,70 + 104,68 + 108,74 + 113,13 + 115,24 EG 7 + 89,75 + 96,36 + 100,31 + 104,29 + 108,11 + 110,18 EG 6 + 88,26 + 93,70 + 97,52 + 101,30 + 105,01 + 106,94 EG 5 + 85,09 + 90,37 + 93,94 + 97,72 + 101,23 + 103,05 EG 4 + 81,55 + 86,90 + 91,39 + 94,18 + 96,97 + 98,60 EG 3 + 80,44 + 86,18 + 87,58 + 90,78 + 93,18 + 95,38 EG 2Ü + 75,92 + 82,48 + 84,89 + 88,09 + 90,29 + 93,52 EG 2 + 75,38 + 81,04 + 82,45 + 84,46 + 88,89 + 93,52 EG 1 - + 69,03 + 69,97 + 71,14 + 72,22 + 75,03

TVÖD: Vorerst keine Streiks mehr

Der TVöD-Tarifabschluss beendete die größte Tarifrunde in diesem Jahr. Die Streiks sind damit vorbei – zumindest vorerst. Im Spätherbst startet die TVL-Tarifrunde der Bundesländer (außer Hessen), die jedoch weniger angestellte Beschäftigte betrifft.

