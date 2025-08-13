Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollen bis zum vierten Quartal auf ihre Gehaltserhöhung warten. Die Verdi-Landesvorsitzende macht den Arbeitgebern schwere Vorwürfe.
12.08.2025 - 11:06 Uhr
Verdi Baden-Württemberg empört sich über die Verzögerungen bei der Auszahlung der Entgelterhöhungen im öffentlichen Dienst, die nun weitgehend erst im Herbst erfolgen soll. „Es geht hier um keine Petitesse, sondern um viel Geld, das den Kolleginnen und Kollegen für den täglichen Bedarf und nun auch sicher für den Sommerurlaub fehlt“, kritisiert die Landesvorsitzende Maike Schollenberger die bundesweite Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) und den baden-württembergischen Arbeitgeberverband (KAV).