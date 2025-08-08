 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. TVÖD: Ärger über verzögerte Entgelterhöhung

Öffentlicher Dienst Ärger über verzögerte Entgelterhöhung

, aktualisiert am 08.08.2025 - 18:09 Uhr
TVÖD: Ärger über verzögerte Entgelterhöhung
1
Protest noch während der Tarifrunde – seit dem 6. April darf nicht mehr für höheres Einkommen gestreikt werden. Foto: dpa/Jens Kalaene

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst kann umgesetzt werden. Das lange Warten auf die von Gewerkschaft und Kommunen vereinbarte Gehaltserhöhung soll bald ein Ende haben.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die Erleichterung ist der Ernüchterung gewichen: Nach dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, den Bund und Kommunen am 6. April mit den Gewerkschaften erzielt hatten, hat sich Unmut in den Belegschaften breit gemacht. Denn die Gehaltsaufbesserung für rund 2,5 Millionen Menschen in Höhe von 3,0 Prozent, mindestens 110 Euro monatlich, die zum 1. April erfolgen sollte, bleibt vorerst aus. Das hat hinter den Kulissen schon zu Unmut geführt.

 

Grund sind die eigentlich üblichen Redaktionsverhandlungen – quasi das Gefeilsche um das durchaus relevante Kleingedruckte im Tarifvertrag. In weiten Teilen seien diese Gespräche „die Fortsetzung einer langwierigen und schwierigen Tarifrunde“ gewesen, in der sich die Vertreter des Bundes und der kommunalen Arbeitgebervereinigung VKA „oftmals nicht einig waren“, schildert die Gewerkschaft Verdi. Dies führe nun zu zahlreichen unterschiedlichen Regelungen bei beiden Arbeitgebern.

„Kommunen und VKA tragen alleine die Verantwortung“

Tatsächlich ist nach acht Verhandlungsrunden eine Einigung in den Redaktionsverhandlungen erzielt worden, und auch die sogenannte Widerrufsfrist ist abgelaufen – damit kann das Tarifergebnis endgültig umgesetzt werden. Die gegenseitige Schuldzuweisung geht erst richtig los – seitens der Gewerkschaften wird moniert, dass die Arbeitgeber versucht hätten, die nachgelagerten Verhandlungen strategisch zu nutzen. „Die Kommunen und die VKA tragen alleine die Verantwortung für die Verschleppung der finalen Einigung bis in den Juli“, kritisiert die Verdi-Landesvorsitzende Maike Schollenberger auf Anfrage unserer Zeitung. „Jetzt ist der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Baden-Württemberg in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kommunen im Land wenigstens im August die Auszahlung garantieren – eine nochmalige Verzögerung in den Herbst hinein ist nicht akzeptabel.“

Zahlen und Fakten zur TVÖD-Erhöhung 2025

  • 2,5 Millionen: Die ungefähre Anzahl der von der Tarifeinigung betroffenen Beschäftigten.
  • 3,0 Prozent: Die prozentuale Höhe der vereinbarten Gehaltsaufbesserung.
  • 110 Euro: Der monatliche Mindestbetrag der Erhöhung.
  • 42 Stunden: Die maximale wöchentliche Arbeitszeit, auf die im Krankenhausbereich ab 2026 freiwillig erhöht werden kann.

Klarheit erst am 31. Juli für die Kommunen

KAV-Hauptgeschäftsführerin Sylvana Donath betont, dass man besonders lange um den Verpflegungskostenzuschuss für die Auszubildenden sowie um die von Januar 2026 an geltende freiwillige Erhöhung der Arbeitszeit auf durchschnittlich bis zu 42 Stunden wöchentlich im Bereich der Krankenhäuser gerungen hätte.

Die abschließende redaktionelle Einigung sei bis zum 28. Juli nicht klar gewesen. Seither hätte noch eine Rückmeldung der Gewerkschaften an die VKA zu den Änderungstariftexten ausgestanden – diese Reaktion sei erst am 31. Juli eingegangen. Aktuell müsse die Arbeitgebervereinigung die bundesweit geltenden „Zahlbarmachungsrundschreiben“ aussenden, um den Verbandsmitgliedern die Umsetzung – also die technische Programmierung der neuen Entlohnung – zu ermöglichen. Mehr als 100 Anlagen sollen es wegen diverser Entgeltbestandteile sein.

Termine zur TVÖD-Erhöhung/Auszahlung

  • 6. April: Datum des ursprünglichen Tarifabschlusses.
  • 1. April: Ursprünglich geplantes Datum für das Inkrafttreten der Gehaltserhöhung im TVöD.
  • 1. Juni: Geplantes Datum für das Inkrafttreten der Erhöhung im Tarifvertrag Versorgungsbetriebe.
  • Juli: Der Monat, bis zu dem sich die finale Einigung in den Redaktionsverhandlungen hinzog.
  • 28. Juli: Zeitpunkt, bis zu dem die redaktionelle Einigung unklar war.
  • 31. Juli: Datum, an dem die letzte Rückmeldung der Gewerkschaften bei der VKA einging.
  • August: Der Monat, in dem die Auszahlung laut Verdi eigentlich spätestens erfolgen sollte.
  • September / Oktober: Die Monate, die vom KAV als wahrscheinlicher Auszahlungszeitpunkt genannt werden..

Wegen der Urlaubszeit ist der Oktober wahrscheinlich

Je nach Programmieraufwand, so mutmaßt die Hauptgeschäftsführerin, werde frühestens im Monat September ausgezahlt – wegen der Urlaubszeit sei jedoch der Oktober wahrscheinlicher. Die Auszahlung mit dem Monatsgehalt erfolgt dann rückwirkend zum 1. April für den TVöD und zum 1. Juni für den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe, der vor allem die Stadtwerke betrifft.

Von der Stadt Stuttgart heißt es dazu: Nun könne der IT-Dienstleister tätig werden. „Da wir diese Umsetzung nicht selbst vornehmen, können wir keine verbindliche Zeitangabe machen, wann die Tariferhöhung zahlungswirksam wird“, sagt eine Sprecherin. Den Beschäftigten gehe aber kein Geld verloren – sie erhielten die Bezüge rückwirkend zu den im Tarifvertrag vereinbarten Zeitpunkten.

Weitere Themen

Zollernalbkreis: Zweieinhalbjähriger wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Zollernalbkreis Zweieinhalbjähriger wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Mehrere Meter tief fällt ein kleiner Junge aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses - warum, ist bisher unklar.
Landgericht Ravensburg: Gericht bestätigt Urteil wegen Protest bei Aschermittwoch der Grünen in Biberach

Landgericht Ravensburg Gericht bestätigt Urteil wegen Protest bei Aschermittwoch der Grünen in Biberach

Beim politischen Aschermittwoch 2024 der Grünen in Biberach kam es zu heftigen Protesten. Das Landgericht Ravensburg bestätigte nun die Verurteilung eines Beteiligten.
App warnt Anwohner: Schrottplatz in Mannheimer Industriegebiet in Großbrand

App warnt Anwohner Schrottplatz in Mannheimer Industriegebiet in Großbrand

Meterhoch schlagen die Flammen in die Höhe. In Mannheim fängt ein Schrottplatz Feuer. Und der giftige Rauch hängt tief. Sogar in Frankfurt ist er noch bemerkbar.
Kurioser Raub in Heilbronn: 20 Goldbarren spurlos verschwunden – Trickdiebstahl im Hotel

Kurioser Raub in Heilbronn 20 Goldbarren spurlos verschwunden – Trickdiebstahl im Hotel

Ein geplanter Goldhandel in Heilbronn endet anders als erwartet: 20 Goldbarren verschwinden nach einem raffinierten Trick spurlos.
Kreis Heilbronn: Gewehr in Transporter bei Zollkontrolle entdeckt

Kreis Heilbronn Gewehr in Transporter bei Zollkontrolle entdeckt

Zöllner haben auf der A6 bei Bad Rappenau ein verstecktes Gewehr mit Munition entdeckt. Die Waffe lag in einem Reifenstapel – der Fahrer hatte zuvor keine Angaben gemacht.
Die schattigen Wasserspiele der Schelmenklinge

Ausflugsziel in Lorch Die schattigen Wasserspiele der Schelmenklinge

Es ist ein beliebtes und kostenloses Ausflugsziel in der Region Stuttgart: Die Schelmenklinge Lorch. Rund 30 Häuschen, Mühlen und andere Bauten in Miniatur laden zu einem besonderen Spaziergang ein.
Von Lea Krug
Baden-Württemberg: Millionendiebstahl bei Geldtransportfirma: Verdächtiger in Griechenland gefasst

Baden-Württemberg Millionendiebstahl bei Geldtransportfirma: Verdächtiger in Griechenland gefasst

Fast drei Jahre nach dem Millionenraub bei einer Geldtransportfirma in Baden-Württemberg wurde ein flüchtiger Verdächtiger in Griechenland festgenommen. Vom Geld fehlt jede Spur.
Baden-Baden: Rehkitz wird von Bundesstraße gerettet

Baden-Baden Rehkitz wird von Bundesstraße gerettet

Immer wieder laufen Rehe über die Straßen. Bei Baden-Baden ist es diesmal anders, aber nicht weniger gefährlich für das Tier. Ein Kitz liegt auf einer Bundesstraße.
Unfälle in Baden-Württemberg: Fast täglich stirbt ein Mensch auf den Straßen im Südwesten

Unfälle in Baden-Württemberg Fast täglich stirbt ein Mensch auf den Straßen im Südwesten

Es sind wieder mehr Menschen bei Unfällen in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Und wieder einmal ist vor allem das Tempo schuld, wenn es auf der Straße crasht.
Frau aus Kreis Heilbronn: Siebenfache Mutter wird überraschend doch nicht abgeschoben

Frau aus Kreis Heilbronn Siebenfache Mutter wird überraschend doch nicht abgeschoben

Der Fall hat hohe Wellen geschlagen, jetzt gibt es eine überraschende Wendung: Liliya Klassen aus dem Kreis Heilbronn muss vorerst doch nicht nach Kasachstan ausreisen.
Von Florian Dürr
Weitere Artikel zu öffentlicher Dienst Verdi
 