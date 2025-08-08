Die Jahressonderzahlung im TvÖD war bislang kompliziert. Ab 2026 gibt es eine Vereinheitlichung, von der eine bestimmte Gruppe profitiert.
Die Jahressonderzahlung – umgangssprachlich oft als „Weihnachtsgeld“ bezeichnet – ist für Beschäftigte im öffentlichen Dienst wie auch die Urlaubstage (neu ab 2026) ein wichtiger Bestandteil der jährlichen Vergütung, obwohl es anders als in Teilen der Privatwirtschaft kein "Urlaubsgeld" gibt. Einschränkungen bei Sonderzahlungen kann es unter Umständen übrigens auch in besonderen Situationen wie Krankengeldbezug geben. Obwohl sich die TvÖD-Lohntabelle nun erhöht hat, lässt die so genannte "Zahlbarmachung" allerdings weiter auf sich warten, in einigen Kommunen wie Stuttgart womöglich sogar bis Oktober, nachdem der Bund das Geld schon lange ausbezahlt hat.