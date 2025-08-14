Ein brennendes Auto im Engelbergtunnel hat am Mittwochnachmittag bis zum Abend ein Verkehrschaos in und um Leonberg ausgelöst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gefordert.
14.08.2025 - 13:36 Uhr
Fast sah es aus wie ein Vulkanausbruch: Der Hügel über dem Nordportal des Engelbergtunnels spuckte am Mittwochnachmittag schwarzen Rauch aus. Nur Lava gab es zum Glück keine – dafür ein riesiges Verkehrschaos in und um Leonberg. Wie es eben stets der Fall ist, wenn die beiden Tunnelröhren über mehrere Stunden komplett gesperrt sind. Der Grund dafür: In Baden-Württembergs längstem und verkehrsreichstem Autobahntunnel brannte ein Renault Twingo lichterloh.