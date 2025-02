Die U18-Wahl ist eine außerschulischen Bildungsinitiative des Bundesjugendrings und simuliert eine echte Wahl. Sie soll Schüler frühzeitig mit dem demokratischen Wahlprozess vertraut machen und ihr Interesse an Politik wecken. Zudem zeigt die Wahl, wie die Interessen und Meinungen der U18-Wähler aussehen.

So hat Stuttgart abgestimmt

Die U18-Wahl fand dieses Jahr zwischen dem 07. und 14. Februar statt. In Stuttgart konnte zum Beispiel im Jugendhaus Cannstatter Inzel oder im Kinder- und Jugendtheater „Junges Ensemble“ abgestimmt werden. Die Stimmverteilung in der Landeshauptstadt sieht wie folgt aus:

Partei Wahlbezirk Stuttgart I* Stuttgart gesamt SPD 23.78 % 17.92 % DIE LINKE 23.08 % 14.32 % GRÜNE 15.62 % 12.09 % CDU 12.82 % 19.09 % AfD 10.96 % 17.36 % FDP 4.2 % 3.8 % BSW 3.96 % 3.33 % Tierschutzpartei 2.33 % 5.31 % Die PARTEI 1.63 % 1.4 % Volt 0.7 % 1.96 % dieBasis 0.47 % 0.65 % FREIE WÄHLER 0.47 % 1.55 % Bündnis C - 0.45 % MLPD - 0.35 % ÖDP - 0.25 % BÜNDNIS DEUTSCHLAND - 0.16 %

*Umfasst die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

Wie sieht es im bundesweiten Vergleich aus?

Bei der U18-Bundestagswahl 2025 haben bundesweit 166.443 Kinder und Jugendliche in 1.812 Wahllokalen ihre Stimme abgegeben. Die Linke erzielte mit 20,8 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von der SPD mit 17,9 Prozent. Die CDU/CSU kam auf 15,7 Prozent, dicht gefolgt von der AfD, die 15,5 Prozent der Stimmen erhielt. Bündnis 90/Die Grünen erreichten 12,5 Prozent, während die Tierschutzpartei auf 3,8 Prozent, die FDP und das BSW jeweils auf 3,4 Prozent kamen. Weitere Parteien machten zusammen 7 Prozent der Stimmen aus.



Quelle: Deutscher Bundesjugendring

In Stuttgart zeigt sich im Vergleich zum bundesweiten Ergebnis ein leicht abweichendes Bild: Während Die Linke in der bundesweiten U18-Wahl vorne lag, schnitt sie in Stuttgart mit 14,32 Prozent schwächer ab. Auch die SPD erhielt mit 17,92 Prozent ein ähnliches Ergebnis wie bundesweit, während die CDU mit 19,09 Prozent stärker abschnitt als im Bundesdurchschnitt. Die AfD erzielte mit 17,36 Prozent in Stuttgart ebenfalls ein leicht höheres Ergebnis. Die Grünen, die bundesweit auf 12,5 Prozent kamen, lagen in Stuttgart mit 12,09 Prozent in einem ähnlichen Bereich. Auffällig ist der höhere Stimmenanteil für die Tierschutzpartei, die in Stuttgart 5,31 Prozent erreichte – deutlich mehr als die 3,8 Prozent im Bund. Kleinere Parteien wie das BSW und die FDP lagen in Stuttgart mit 3,33 Prozent bzw. 3,8 Prozent etwa auf dem Bundesniveau.

Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

Die Ergebnisse der U18-Bundestagswahl sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung oder alle jungen Menschen in Deutschland. Die Wahl wurde in freiwillig organisierten Wahllokalen durchgeführt, wodurch die Teilnahme stark von lokalen Initiativen und dem Engagement von Schulen, Jugendzentren oder Vereinen abhing. Zudem ist die Wahlbeteiligung in sozialen und politischen Milieus mit höherem politischem Interesse oft größer, was bestimmte Parteien begünstigen kann. Dennoch bietet die U18-Wahl wertvolle Einblicke in die politischen Tendenzen junger Menschen, insbesondere in Bezug auf Themen, die sie beschäftigen. Sie zeigt, welche Parteien es schaffen, Jugendliche anzusprechen und welche politischen Angebote sie für relevant halten.