Die Tickets für das Final-Hinspiel um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft waren ruckzuck weg. Die JANO Filder empfängt am Sonntag (16 Uhr) den HC Erlangen in der ausverkauften Sporthalle 1 in Nellingen. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 31. Mai (19.30 Uhr) in Erlangen. „Es herrscht eine riesige Euphorie“, sagt der Sportliche Leiter Heiko Waidelich.