Beim EM-Sieg 2021 glänzte Deutschlands U 21 mit vielversprechenden Talenten. Wir blicken auf den weiteren Werdegang der spannendsten elf Namen.

Maximilian Gropp 11.06.2025 - 16:36 Uhr

Am Donnerstagabend startet die deutsche Mannschaft gegen Slowenien (21 Uhr) in die U-21-Europameisterschaft in der Slowakei. In diesem Jahr zählt die DFB-Elf erneut zum engen Favoritenkreis. Der Kader spiegelt das wider: Nick Woltemade (VfB Stuttgart), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) und Noah Atubolu (SC Freiburg) sind nur einige der großen Namen, die beim Turnier das DFB-Dress tragen werden. In der Gruppenphase trifft die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo auf Slowenien, Tschechien und England.