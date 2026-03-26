Verlockende Finanzprodukte, falsche Berater und ein Schaden von 1,17 Millionen: Ermittler enthüllen, wie Anleger über Jahre systematisch abgezockt wurden.
26.03.2026 - 12:34 Uhr
Wegen ihrer möglichen Beteiligung an einem international organisierten Anlagebetrug über das Internet hat die schwedische Justiz eine 61 Jahre alte Frau nach Baden-Württemberg ausgeliefert. Die Schwedin sitze nun im Südwesten in Untersuchungshaft, teilten das Landeskriminalamt und das Cybercrime-Zentrum in Stuttgart mit. 24 Anlegern sei ein Schaden von 1,17 Millionen entstanden. Der Frau wird Beihilfe zum Betrug zur Last gelegt.