Die deutsche U19 hat bei der EM das Finale dramatisch verpasst. Das Team um die VfB-Spieler Maxi Herwerth und Jarzinho Malanga verliert nach einem Torfestival gegen Spanien.

hej/SID 23.06.2025 - 19:57 Uhr

Was für ein Spiel in Bukarest! Die deutsche U19 hat bei der Europameisterschaft in Rumänien das Finale auf bittere Weise verpasst. Das Team um die beiden VfB-Spieler Maximilian Herwerth (Startelf) und Jarzinho Malanga (wurde in der 96. Minute eingewechselt) verlor am Montagabend gegen Spanien in einem dramatischen Spiel mit 5:6 (3:3, 1:0) nach Verlängerung. Spanien trifft im Finale am Donnerstag (21 Uhr) in Bukarest nun auf die Niederlande oder Gastgeber Rumänien.