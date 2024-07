Im fünften Testspiel der Vorbereitung auf die dritte Liga hatte die U21 des VfB Stuttgart den Regionalligisten FC Astoria Walldorf zu Gast. Dabei hat das Team von Trainer Markus Fiedler eine 1:3-(0:2)-Niederlage hinnehmen müssen. Den einzigen Treffer für den Drittliga-Aufsteiger aus Stuttgart erzielte Thomas Kastanaras zum 1:2-Anschlusstreffer per Elfmeter.

Es passt also noch nicht alles für die U21 der Stuttgarter, die in zwei Wochen, am Samstag, 3. August (16.30 Uhr), ihren Saisonauftakt in der dritten Liga bei Hansa Rostock bestreitet. Dabei machte sich auch das Fehlen der beiden erfahrenen Kräfte Nicolas Sessa und Alexander Groiß bemerkbar, die verletzt sind. Obendrein waren Spieler wie Max Herwerth, Raul Paula oder Samuele di Benedetto für den Test der ersten Mannschaft gegen Fortuna Sittard abgestellt.

Lesen Sie auch

Vor dem Liga-Auftakt in Rostock ist bei der U21 am nächsten Sonntag (14 Uhr) noch die fußballerische Generalprobe mit einem Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm angesetzt. Dies Partie findet auf dem Platz des TSV Aitrach, einem Club im Kreis Ravensburg, statt.

Bis auf weiteres fest bei der U21 an Bord ist der Torschütze und Offensivspieler Thomas Kastanaras, 21, der seinen Vertrag beim VfB in der abgelaufenen Woche bis 2026 verlängert hat. In der Vorsaison war Kastanaras an den SSV Ulm verliehen, kennt also die dritte Liga. Nun soll er sich über das U21-Team für Einsätze in der Bundesligamannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß empfehlen.