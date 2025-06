Nach vier Siegen in Serie steht die deutsche U21-Auswahl im EM-Halbfinale. Dabei ist einmal mehr aus Torjäger Nick Woltemade Verlass.

dpa 22.06.2025 - 23:36 Uhr

Dunajska Streda - Die deutsche U21-Auswahl steht bei der Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei im Halbfinale. Nach drei Siegen in der Vorrunde gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo in Dunajska Streda auch das Viertelfinale gegen Italien mit 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Joker Merlin Röhl in der 117. Minute. Halbfinal-Gegner ist am Mittwoch Frankreich.