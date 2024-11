Nach dem 3:0 gegen Dänemark freut sich die deutsche U21-Nationalmannschaft auf einen reizvollen Jahresabschluss. Nick Woltemade vom VfB Stuttgart wird mit von der Partie sein.

red/sid/dpa 18.11.2024 - 16:20 Uhr

U21-Trainer Antonio Di Salvo muss zum Abschluss des Länderspieljahres beim Testspiel-Kracher in Frankreich erneut rotieren. Paul Wanner habe nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 3:0 gegen Dänemark „weiter Beschwerden“ am Rücken und ist für die Begegnung am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) beim Olympia-Zweiten fraglich. Kapitän Eric Martel sei nach seinem Schlag auf den Oberschenkel dagegen einsatzbereit.