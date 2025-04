Fahrzeugstörung: Verspätungen im Stadtbahnverkehr am Mittwochmorgen

U5, U6, U7, U12 und U15 in Stuttgart

Im Stadtbahnverkehr der Linien U5, U6, U7,U12 und U15 zwischen den Haltestellen Bopser und Olgaeck kommt es am Mittwochmorgen wegen eines Fahrzeugschadens zu Verspätungen. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Nina Scheffel 09.04.2025 - 10:44 Uhr

Fahrgäste, die auf die Stadtbahn im Raum Stuttgart angewiesen sind, müssen sich am Mittwochmorgen gedulden. Aufgrund eines Fahrzeugschadens im Bereich Dobelstraße in Stuttgart-Mitte war die Strecke von Stadtbahnen der Linien U5, U6, U7, U12 und U15 zwischen den Haltestellen Bopser un Olgaeck am Mittwochmorgen kurzzeitig unterbrochen.