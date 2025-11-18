UBW-Präsident Bürkle „Unternehmer sind auch Patrioten“
Zeitenwende in den Betrieben: Thomas Bürkle, neuer Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), will in den eigenen Reihen offensiver über Landesverteidigung reden.
Zeitenwende in den Betrieben: Thomas Bürkle, neuer Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), will in den eigenen Reihen offensiver über Landesverteidigung reden.
Verteidigung geht alle an – auch die Arbeitgeber müssen sich damit auseinandersetzen, wie sehr die Zeitenwende die Unternehmenskultur verändert. Thomas Bürkle, Präsident der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), meint, dass die neuen Notwendigkeiten noch zu wenig in den Betrieben angekommen sind – „weil es ein unangenehmes Thema ist“, wie der Mitinhaber eines großen Handwerksbetriebs in Stuttgart sagt. Der Verband will das Bewusstsein schärfen und strebt eine breite gesellschaftliche Debatte darüber an – etwa beim Sicherheitspolitischen Dialog von Landesregierung, UBW und BWIHK am Donnerstag.