UBW-Präsident Thomas Bürkle „Die Unternehmer waren zu leise“
Die Wirtschaftsvertreter müssen sich mehr in gesellschaftliche Debatten einmischen, sagt Thomas Bürkle, der neue Präsident des Unternehmerverbands Baden-Württemberg (UBW).
Thomas Bürkle, seit knapp drei Monaten an der Spitze des Unternehmerverbandes Baden-Württemberg (UBW), setzt einen neuen Ton – als Mann des Handwerks.