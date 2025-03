Die Berliner Ausstellung „Uderzo: Von Asterix bis Zaubertrank“ setzt dem französischen Zeichner Albert Uderzo ein Denkmal und führt dessen Vielseitigkeit vor.

Gunther Reinhardt 07.03.2025 - 10:44 Uhr

Wenn am 23. Oktober der neue, 41. „Asterix“-Band erscheint, wird wie schon bei beim allerersten Heft „Asterix der Gallier“ (1960) am Anfang eine Lüge stehen: „Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr.“ Denn die Geschichten von Asterix, Obelix, Idefix und Co. spielten nie wirklich in einer Welt, als Frankreich noch Gallien hieß und von den Römern besetzt war, sondern immer auch im Hier und Jetzt.