Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler hinterlässt ein außergewöhnliches Werk, das von mutigen Rollen, ikonischen Nebenfiguren und unvergesslichen Auftritten lebt.

Udo Kier, 1944 in Köln geboren und am 23. November 2025 in Palm Springs gestorben, spielte in mehr als 270 Produktionen – quer durch Hollywood, Arthouse und europäisches Autorenkino. Bekannt wurde er durch sein markantes Gesicht, seine Wandelbarkeit und seine Bereitschaft, Rollen anzunehmen, die andere ablehnten.

Kier arbeitete mit Lars von Trier, Andy Warhol, Rainer Werner Fassbinder, Paul Morrissey, Werner Herzog und Gus van Sant. Sein Werk ist breit, eigenwillig und bis heute prägend. Nach seinem Tod bleibt ein Schauspieler, der sich nie hat festlegen lassen – und gerade dadurch international Kultstatus erreichte.

Die wichtigsten Filme aus sechs Jahrzehnten

Iron Sky (2012)

Eine US-Mondmission entdeckt 2018 eine Nazi-Kolonie auf der dunklen Seite des Mondes, die seit dem Zweiten Weltkrieg existiert. Die Mondnazis planen eine Rückkehr zur Erde und bereiten militärische Aktionen vor. Udo Kier spielt Wolfgang Kortzfleisch, den Führer der Mondnazis. Mit ihm wirken Julia Dietze, Götz Otto, Christopher Kirby und Tilo Prückner mit.

Hier können Sie den Film direkt starten*:

Swan Song (2021)

Der pensionierte Friseur Pat Pitsenbarger verlässt sein Pflegeheim, um den letzten Wunsch einer verstorbenen Kundin zu erfüllen und sie für ihre Beerdigung zu frisieren. Auf seiner Strecke durch die Kleinstadt begegnet er früheren Bekannten und beruflichen Stationen. Udo Kier spielt die Hauptrolle Pat Pitsenbarger. Zu den weiteren Darstellern gehören Jennifer Coolidge, Michael Urie und Ira Hawkins. Zum Teil wird der Film in Deutschland auch mit dem Titel „Abschiedvorstellung“ gezeigt.

Auf diesen Plattformen ist der Film derzeit verfügbar*:

Dancer in the Dark (2000)

Der Film erzählt die Geschichte von Selma, einer Fabrikarbeiterin in den USA der 1960er Jahre, die durch eine Erbkrankheit ihr Augenlicht verliert. Sie arbeitet zusätzlich, um ihrem Sohn eine Operation zu ermöglichen, verliert jedoch Job und Ersparnisse und wird später in einen folgenschweren Konflikt verwickelt. Udo Kier spielt Dr. Porkorny, einen Arzt im Umfeld der Protagonistin. Weitere Rollen übernehmen Björk und Catherine Deneuve.

Hier steht der Film zum Streamen bereit*:

Melancholia (2011)

Justine und Michael heiraten auf dem Anwesen von Justines Schwester Claire, während sich Spannungen innerhalb der Familie aufbauen. Außerdem nähert sich der Planet Melancholia der Erde und stellt beide Schwestern vor unterschiedliche Reaktionen auf eine mögliche Kollision. Udo Kier übernimmt die Rolle des Hochzeitsplaners, der für die organisatorischen Abläufe des Fests zuständig ist. Zu den Hauptdarstellern gehören Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård und Kiefer Sutherland.

Hier können Sie den Film jederzeit streamen*:

My Own Private Idaho (1991)

Mike und Scott verdienen ihr Geld als Stricher in Seattle. Mike sucht nach seiner lange verschwundenen Mutter, und gemeinsam reisen beide durch die USA und Europa, bis ihre Wege sich trennen. Udo Kier spielt Hans Klein, einen Freier, der im Umfeld der beiden Hauptfiguren auftaucht. Die Hauptrollen übernehmen River Phoenix und Keanu Reeves, weitere Rollen spielen James Russo und Chiara Caselli.

Hier können Sie direkt zum Film springen*:

Dogville (2003)

In den 1930er-Jahren sucht Grace in der abgelegenen Kleinstadt Dogville Schutz vor Verfolgern. Die Dorfbewohner gewähren ihr Unterschlupf und verlangen im Gegenzug Arbeitsleistungen, wodurch sie zunehmend ausgenutzt wird. Udo Kier ist als „Der Mann im Anzug“ zu sehen. Zum Ensemble gehören Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall und Stellan Skarsgård.

Aktuell können Sie den Film hier sehen*:

Blade (1998)

Blade ist ein Mensch-Vampir-Hybrid, der gemeinsam mit seinem Partner Whistler gegen Vampire kämpft. Sie verfolgen den Vampir Deacon Frost, der ein machtvolles Ritual zur Erweckung einer alten Gottheit vorbereitet. Udo Kier stellt Dragonetti dar, ein Mitglied des Vampirältestenrates. Neben ihm spielen Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson und N'Bushe Wright.

Ansehen kann man den Film hier*:

Bacurau (2019)

Das abgelegene brasilianische Dorf Bacurau wird Ziel einer Gruppe ausländischer Bewaffneter, die die Bewohner angreift. Die Dorfgemeinschaft organisiert sich, um den Angriff abzuwehren. Udo Kier spielt Michael, den Anführer der Angreifer. Weitere Rollen übernehmen Sônia Braga, Bárbara Colen und Thomas Aquino.

Hier können Sie den Film online abrufen*:

Europa (1991)

Der amerikanische Zugschaffner Leo Kessler reist 1945 ins besetzte Deutschland, um eine Stelle bei der Eisenbahn anzutreten. Während seiner Arbeit begegnet er unterschiedlichen Interessen und Personen, darunter Mitglieder einer Widerstandsgruppe. Udo Kier ist als Lawrence Hartmann zu sehen, der in Verbindung mit der Eisenbahngesellschaft steht. Weitere Rollen spielen Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa, Eddie Constantine und Max von Sydow.

Hier wartet der Film auf Sie*:

Suspiria – In den Krallen des Bösen (1977)

Suzy Banyon reist aus den USA nach Freiburg, um an einer renommierten Tanzakademie zu studieren. Kurz nach ihrer Ankunft kommt es zu ungewöhnlichen Vorfällen und einem Mordfall, die sie näher untersuchen möchte. Udo Kier spielt hier den Psychiater Dr. Frank Mandel.

Verfügbar ist der Film derzeit hier*:

*ANZEIGE

Ein Schauspieler, der Grenzen sprengte

Udo Kier blieb über Jahrzehnte ein Solitär: wandelbar, furchtlos, eigen. Er konnte Horror, Drama, Satire, Arthouse und Blockbuster – und immer so, dass man ihn nie übersah. Sein Tod beendet ein außergewöhnliches Schauspielerleben, aber sein Werk bleibt: als Referenz für Mut, Exzentrik und die Kunst, selbst in zehn Minuten Leinwandzeit unvergesslich zu sein.