Udo Kier ist tot. Der deutsche Schauspieler hinterlässt ein außergewöhnliches Werk, das von mutigen Rollen, ikonischen Nebenfiguren und unvergesslichen Auftritten lebt.
24.11.2025 - 09:49 Uhr
Udo Kier, 1944 in Köln geboren und am 23. November 2025 in Palm Springs gestorben, spielte in mehr als 270 Produktionen – quer durch Hollywood, Arthouse und europäisches Autorenkino. Bekannt wurde er durch sein markantes Gesicht, seine Wandelbarkeit und seine Bereitschaft, Rollen anzunehmen, die andere ablehnten.