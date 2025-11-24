Im Alter von 81 Jahren ist der deutsche Filmstar Udo Kier gestorben. Der Schauspieler war auch in Hollywood erfolgreich – und drehte unter anderem mit Andy Warhol und Lars von Trier.

Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien, unter anderem das Branchenmagazin „Variety“. Demnach sei der Filmstar am Sonntagmorgen in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. „Variety“ bezieht sich auf Delbert McBride, den Lebenspartner des Schauspielers.

 

Der gebürtige Kölner spielte mehr als 200 Rollen, drehte mit legendären Filmemachern wie Rainer Werner Fassbinder. In den Siebzigerjahren übernahm Udo Kier unter anderem die Hauptrolle in „Andy Warhols Frankenstein“ und daraufhin in „Andy Warhols Dracula“. In den Neunzigerjahren spielte er an der Seite von Filmstars wie Keanu Reeves und River Phoenix in „My Own Private Idaho“. In der Naziparodie „Iron Sky“ übernahm er 2012 die Rolle des sogenannten Mondführers.

Mit Lars von Trier drehte Kier zahlreiche Filme wie „Breaking the Waves“, „Dancer in the Dark” und „Dogville“. Udo Kier spielte auch in mehreren deutschen Produktionen wie dem „Tatort“ und der Krimiserie „Rosa Roth“ mit.