Im Alter von 81 Jahren ist der deutsche Filmstar Udo Kier gestorben. Der Schauspieler war auch in Hollywood erfolgreich – und drehte unter anderem mit Andy Warhol und Lars von Trier.

jbr 24.11.2025 - 08:31 Uhr

Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere Medien, unter anderem das Branchenmagazin „Variety“. Demnach sei der Filmstar am Sonntagmorgen in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. „Variety“ bezieht sich auf Delbert McBride, den Lebenspartner des Schauspielers.