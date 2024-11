Das Spiel gegen Atlanta Bergamo in der Königsklasse ist verloren – den VfB-Fans wird trotzdem was geschenkt. Zum 60. Geburtstag startet Udo-Snack in Stuttgart am Donnerstag eine Aktion: Wer in Weiß und Rot erscheint, erhält Gratis-Pommes Weiß-Rot.

Uwe Bogen 07.11.2024 - 11:37 Uhr

Weiß und Rot – bei diesen Farben schlagen die Herzen von Fußballfans höher, aber auch die von Fritten-Fans. Die Betreiber von Udo-Snack in Stuttgart haben sich zum 60. Geburtstag des Imbisses an der Calwer Straße etwas ausgedacht, das für einen Ansturm sorgen könnte. Von Donnerstag an gibt’s Frei-Pommes für alle, die in den VfB-Farben erscheinen, ob auf Fahne, Schal, Shirt, Mütze oder mit Gesichtsbemalung.