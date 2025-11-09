Ü50 auf dem Arbeitsmarkt Wie man auch mit Mitte 50 noch einen Job findet
09.11.2025 - 08:00 Uhr
Knapp eine Million Menschen, die 50 Jahre oder älter sind, haben aktuell keine Arbeit. Eigentlich fehlen überall Fachkräfte und eigentlich sollen die Bürger nach dem Willen von Arbeitgebern und Politik länger arbeiten. Doch bei Bewerbungen erhalten ältere Arbeitnehmer trotzdem eine Absage nach der anderen. Mehr als jede zweite Erwerbslosigkeit bei Ü50 endet ohne Job. Die Betroffenen entscheiden sich entweder für den Vorruhestand oder kommen anders ohne Rente klar. Warum ist das so? Und: Lässt sich das ändern?