 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Wie man auch mit Mitte 50 noch einen Job findet

Ü50 auf dem Arbeitsmarkt Wie man auch mit Mitte 50 noch einen Job findet

Ü50 auf dem Arbeitsmarkt: Wie man auch mit Mitte 50 noch einen Job findet
1
Ältere Arbeitslose, selbst Fachkräfte, finden oft nur schwer einen neuen Arbeitsplatz. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Mercedes, Porsche, Bosch – und jetzt auch Mahle: alle streichen Stellen. Werden Ältere arbeitslos, finden sie oft schwer einen neuen Job. Was ein erfahrener Karriereberater empfiehlt.

Knapp eine Million Menschen, die 50 Jahre oder älter sind, haben aktuell keine Arbeit. Eigentlich fehlen überall Fachkräfte und eigentlich sollen die Bürger nach dem Willen von Arbeitgebern und Politik länger arbeiten. Doch bei Bewerbungen erhalten ältere Arbeitnehmer trotzdem eine Absage nach der anderen. Mehr als jede zweite Erwerbslosigkeit bei Ü50 endet ohne Job. Die Betroffenen entscheiden sich entweder für den Vorruhestand oder kommen anders ohne Rente klar. Warum ist das so? Und: Lässt sich das ändern?

 

Gibt es Alterdiskriminierung?

„Mit über 50 benötigen die Leute deutlich länger, bis sie einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben als mit 40“, sagt der Hamburger Karriereberater Matthias Martens, der viele Führungskräfte begleitet. Ab Mitte 50 könne das länger als ein dreiviertel Jahr dauern. Altersdiskriminierung mag eine dokumentierte Hürde sein, Personaler geben das aber selten zu. Dabei könne es sich auch um ein „unbewusstes Vorurteil“ handeln, meint Martens. Ältere würden oft für nicht genug digital-affin oder nicht mehr lernfähig gehalten.

Karriereberater Matthias Martens: Es gibt ein „unbewusstes Vorurteil“ gegenüber älteren Arbeitnehmern. Foto: privat

Dabei kann Erfahrung durchaus zum Plus werden. Aber: Bei einer Bewerbung reiche es nicht, nur auf die lange eigene Berufserfahrung zu verweisen, erläutert Martens: „Bei der Bewerbung müssen daraus konkrete Vorteile ersichtlich werden, wie Wertschöpfung geschaffen wird.“ Wie etwa Kosten gesenkt, Abkürzungen gegangen oder Mitarbeiter ins Boot geholt werden könnten. Er rät auch dazu, das Alter wegzulassen, was insbesondere bei international auftretenden Unternehmen üblich ist.

Was sind die eigenen Ziele und Qualitäten?

Basis jeder beruflichen Neuorientierung sollte in den Augen von Coach Martens eine „vernünftige Standortbestimmung“ sein: „Was kann und was will ich? Was will ich künftig tun und was nicht mehr?“ Entscheidend sei, sich klar zu positionieren und das in den Bewerbungsunterlagen zum Ausdruck zu bringen. Der Karriereberater empfiehlt, für die Selbstreflexion andere mit ins Boot zu holen. Ein viel gemachter Fehler: Die Bewerber versetzten sich nicht in die Rolle des Personalers und fragen: Welche Rolle kann ich lösen helfen? Was dann auch mit Beispielen zu untermauern sei, so Martens.

Unsere Empfehlung für Sie

Ältere am Arbeitsmarkt: Wie runter vom Abstellgleis?

Ältere am Arbeitsmarkt Wie runter vom Abstellgleis?

Die Bundesagentur für Arbeit appelliert an die Arbeitgeber, älteren Arbeitslosen eine Chance zu geben. Wie schwer diese es haben, zeigt das Beispiel einer früheren Führungskraft.

Wichtig ist, zu überlegen, wie flexibel und mobil man sein möchte beim Pendeln, Umziehen oder bei einem geringeren Gehalt. Auch die Qualifikation spielt eine große Rolle. „Wenn sich ein Bereichsleiter jetzt für eine Teamleiter-Position bewirbt, muss er das gut begründen“, erläutert der Berater. Für Vorgesetzte könnte das problematisch erscheinen. Sie bangen um ihre Autorität oder das Team droht durcheinander gebracht zu werden. Für Ü50 sieht Martens derzeit besondere Chancen: „In einer Welt voller Unsicherheit und Transformation gewinnt Erfahrung an Wert.“ Ältere Bewerber hätten vieles schon erlebt und könnten mit innerer Ruhe reagieren. Er macht Über-50-Jährigen auch Mut zur Selbstständigkeit – als Interimsmanager oder Berater. Da spiele das Alter keine große Rolle.

Wie man sich richtig bewirbt

Berater berichten von mitunter „unterirdischen Unterlagen“ älterer Jobsuchender. Mancher ältere Arbeitslose bewirbt sich nach einer Absage mit denselben schlechten Unterlagen auf neue Positionen. Berater Martens rät zu einem knappen Anschreiben: „In vier Absätzen zu je vier Zeilen erklären Sie, warum Sie sich bewerben, worin der Mehrwert liegt und belegen das.“ Gefragt sei eine „klare, nüchterne Betrachtung“, keine „Selbstbeweihräucherung bei den Soft Skills“.

Weitere Themen

Auto-Industrie in der Krise: Kann Stuttgart ein zweites Detroit werden?

Auto-Industrie in der Krise Kann Stuttgart ein zweites Detroit werden?

Zulieferbetriebe vor dem Aus, Stellenabbau und Gewinnwarnungen bei den Herstellern. Viele sehen die Autoregion Stuttgart im freien Fall. Zu Recht?
Von Peter Stolterfoht
Industrie in Baden-Württemberg: Rüstung kann Autobranche nicht ersetzen

Industrie in Baden-Württemberg Rüstung kann Autobranche nicht ersetzen

Immer mehr Unternehmen im Südwesten wollen auch für militärische Zwecke produzieren. Der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Nils Schmid, warnt vor überhöhten Erwartungen.
Von Matthias Schiermeyer
Streit um Chiplieferant Nexperia: Merz: Weg offen für Wiederaufnahme der Lieferung von Chips

Streit um Chiplieferant Nexperia Merz: Weg offen für Wiederaufnahme der Lieferung von Chips

Der Chip-Konflikt zwischen den Niederlanden und China um Nexperia hält die Autoindustrie in Atem. Nun deutet sich eine schnelle Lösung an.
Energieversorgung: Gas aus Griechenland für die Ukraine

Energieversorgung Gas aus Griechenland für die Ukraine

Eine neue Drehscheibe für die Versorgung Osteuropas mit US-Gas entsteht in Griechenland. Über die Transbalkan-Pipeline wird Gas in die Ukraine geliefert..
Von Gerd Höhler
Heizkosten-Erhöhung 2026: So viel steigen die Ausgaben durch den CO₂-Preis

Heizkosten-Erhöhung 2026 So viel steigen die Ausgaben durch den CO₂-Preis

Nächstes Jahr wird der CO₂-Preis erhöht. Dies hat unter anderem auch Auswirkungen auf die Heizkosten. Worauf muss man sich bei der Nebenkostenabrechnung einstellen?
Von David Hahn
Warum fallen die Aktien heute? - Das sind die Gründe

Börse Warum fallen die Aktien heute?

Am Aktienmarkt geht es derzeit bergab. Doch was sind die Auslöser für den Abwärtstrend?
Von Lukas Böhl
„Zukunft der Region“: Blutbad, Darwin, Halleluja – so lebhaft diskutieren Kretschmann und Källenius

„Zukunft der Region“ Blutbad, Darwin, Halleluja – so lebhaft diskutieren Kretschmann und Källenius

In Zeiten tausendfacher Stellenstreichungen wird die Autokrise zum emotionsträchtigen Thema. Auf dem Podium unserer Zeitung sucht ein hochkarätiges Quartett Lösungen.
Von Matthias Schmidt
Lichtblick im Konjunkturherbst: Deutsche Exporte in die USA erholen sich

Lichtblick im Konjunkturherbst Deutsche Exporte in die USA erholen sich

Die deutsche Exportwirtschaft hat trotz Zollproblemen im September ihr USA-Geschäft ausbauen können. Auch insgesamt geht es bei den Ausfuhren wieder aufwärts.
Auswertung einer Vergleichsapp: Schoko-Weihnachtsmänner kosten deutlich mehr als 2024

Auswertung einer Vergleichsapp Schoko-Weihnachtsmänner kosten deutlich mehr als 2024

Schoko-Weihnachtsmänner, Dominosteine und Lebkuchenherzen versüßen die Adventszeit. Die Freude wird in diesem Jahr jedoch getrübt.
Auch der Wettbewerb um Talente unterliegt klaren rechtlichen Grenzen.

Kartellrecht auf Personalmärkten Was haben die Kartellbehörden mit Mitarbeiterbindung zu tun?

Die Kartellbehörden haben mit der Ahndung von Abwerbeverboten zwischen Unternehmen ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt. Martin Beutelmann und Jochen Bernhard erklären, was dahintersteckt und wie sich die Abwerbung von Mitarbeitern ohne das Risiko einer Kartellgeldbuße vermeiden lässt.
Weitere Artikel zu Führungskräfte Arbeitsmarkt Bewerbung
 