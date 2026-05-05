Die Premiere war ein großer Erfolg, daher richtet der Filderstädter Stadtseniorenrat an diesem Samstag wieder eine Fete für tanzwillige Babyboomer aus.
„Wenn noch mehr Leute gekommen wären, hätte ich Nivea-Creme kaufen müssen, damit die Leute aneinander vorbeiflutschen können.“ Jürgen Ehrlenbach ist immer noch ganz hin und weg. Die erste Ü60-Party in Filderstadt, die der örtliche Stadtseniorenrat im Oktober 2025 ausgerichtet hat, war ein voller Erfolg. Eine Tanzparty speziell für rüstige Babyboomer mit Pop, Discohits und Schlagern der 1970er bis 1990er: Dieses Angebot hat eingeschlagen wie eine Bombe. „Der Raum war ausverkauft“, erzählt der Organisator aus den Reihen des betagten Gremiums, die Gäste seien aus Filderstadt, aber auch Leinfelden-Echterdingen, Ostfildern, Aichtal oder Wolfschlugen gekommen. „Das Weiteste war Balingen“, sagt Jürgen Ehrlenbach.