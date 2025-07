Die Stadt Ludwigsburg hat ihren Mietspiegel aktualisiert: Ab dem 1. August 2025 gilt der neue Mietspiegel und löst damit die Version aus dem Jahr 2023 ab. Das Dokument bietet eine verlässliche Orientierung über die ortsüblichen Mieten und dient sowohl Vermietern als auch Mietenden als fundierte Grundlage für die Bewertung von Mieterhöhungen oder Neuverträgen.

Die Auswertung zeigt: Die Mieten in Ludwigsburg steigen weiter. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis ist über alle Wohnungsgrößen hinweg von 10,01 Euro im Jahr 2023 auf 10,66 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2025 gestiegen – das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 3,23 Prozent.

Durchschnittsmiete womöglich höher

Andere Quellen zeigen derweil deutlich höhere, ortsübliche Mieten. Laut dem Online-Portal „Immobilienscout24“ zahlen Ludwigsburger im Schnitt 13,60 Euro pro Quadratmeter – laut der Webseite „Immoportal“ sind es sogar 14,93 Euro.

„Der Wohnungsmarkt in Ludwigsburg ist, wie in vielen deutschen Städten, von einer zunehmenden Nachfrage nach Wohnraum geprägt, was zu einem stetigen Anstieg der Mietpreise führt“, erklärt Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz. Ein Gegensteuern sei dringend notwendig.

„Der Bau neuer Wohnungen ist eine zentrale Maßnahme, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Im Osten Ludwigsburgs entsteht derzeit der Wohnpark Fuchshof, in dem 530 neue Wohnungen geplant sind – ein wichtiger Schritt“, sagt Schmetz. „Wir müssen gemeinsam alles unternehmen, um auch Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen weiterhin das Wohnen in Ludwigsburg zu ermöglichen.“

So wurde der Mietspiegel ermittelt

Erarbeitet wurde der Mietspiegel erneut in Zusammenarbeit mit der Stadt Kornwestheim sowie unter Mitwirkung von Fachverbänden wie Haus & Grund der Region Ludwigsburg, dem Deutschen Mieterbund für Stadt und Kreis Ludwigsburg und dem Immobilienverband Deutschland IVD Süd.

Der Mietspiegel 2025 basiert auf der Fortschreibung der Daten aus dem Mietspiegel 2023, der auf einer repräsentativen schriftlichen Befragung von Ludwigsburger Mieterinnen und Mietern beruht. Sie wurden per Zufallsverfahren ausgewählt und mithilfe eines standardisierten Fragebogens befragt.