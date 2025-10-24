Durchsuchungen in sieben Ländern, Bargeld und Gold beschlagnahmt: Wie ein Netzwerk mit Briefkastenfirmen 48 Millionen Euro Steuern sparen wollte.
24.10.2025 - 15:57 Uhr
Luxemburg/München - Wegen eines mutmaßlichen Millionen-Steuerbetrugs beim Handel mit Elektronikartikeln hat es mehr als 100 Durchsuchungen in Deutschland und sechs weiteren europäischen Ländern gegeben. Sieben Verdächtige seien in Deutschland, Spanien und den Niederlanden festgenommen worden, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Luxemburg mit. Die europaweiten Maßnahmen fanden auf Initiative des Münchener EPPO-Büros statt.