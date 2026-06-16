 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle

Über 30 Grad am Wochenende Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle

Über 30 Grad am Wochenende: Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle
1
Beim Sindelfinger Straßenfest stehen am Wochenende heiße Temperaturen an. Foto: Stefanie Schlecht

Vom 19. bis 21. Juni wird in Sindelfingen gefeiert, und es soll richtig heiß werden. Eine Abkühlung können sich Besucher am Grünen Platz holen.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Das Internationale Straßenfest in Sindelfingen vom 19. bis 21. Juni steht kurz bevor, und wer einen Blick auf den Wetterbericht geworfen hat, der weiß: Es wird richtig heiß. Mehr als 30 Grad Celsius soll das Thermometer am Wochenende anzeigen. Die hohen Temperaturen sollen dem Fest allerdings keinen Abbruch tun.

 

„Wir haben uns da schon Gedanken gemacht“, sagt der Vorsitzende Mario Marino über die anstehende Hitze. Am Grünen Platz beispielsweise soll das Wasserspiel – eigentlich für Kinder gedacht – für Abkühlung sorgen. „Und was gut für Kinder ist, kann für Erwachsene auch nicht schlecht sein“, sagt Mario Marino. Eine spontane Idee sei außerdem gewesen, einen Wasserschlauch am Rathausvorplatz zur Verfügung zu stellen, doch diesem Vorhaben würden momentan noch bürokratische Hürden im Wege stehen, berichtet der Vorsitzende.

Keine Wasserschlacht, aber vielleicht ein Wasserschlauch?

Die Idee sei ihm gekommen, als er auf Besuch in der süditalienischen Stadt Campagna war, wo im Sommer die Altstadt quasi geflutet wird und eine große Wasserschlacht stattfindet. Dass das in Sindelfingen ausgeschlossen ist, sei ihm klar, sagt der Vorsitzende mit italienischen Wurzeln schmunzelnd. Ob die abgespeckte Version mit Wasserschlauch möglich ist, wird sich erst noch in den kommenden Tagen herauskristallisieren. Doch ob mit oder ohne Wasserschlauch – verdursten würde auf dem Straßenfest keiner, scherzt Marino.

Auch die Vereinsmitglieder, die teilweise Speisen am Grill zubereiten – wie beispielsweise die Katholische Kroatische Gemeinde, die Spanferkel grillt – werden sich mit Getränken ausstatten, um dem warmen Wetter zu trotzen, sagt Mario Marino. „Mir ist Hitze lieber als Regen“, sagt der Vorsitzende. Er vermutet, dass während der Mittagshitze wahrscheinlich weniger Menschen durch die Straßen schlendern, dafür aber abends mehr vorbeischauen werden.

Das WM-Spiel wird beim Straßenfest nicht draußen übertragen

Auf dem Straßenfest selbst wird es keine Möglichkeit geben, das WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste anzuschauen, das am Samstag um 22 Uhr läuft. „Aber in einigen Lokalen kann das Spiel bestimmt geschaut werden“, sagt Mario Marino. Nur außerhalb dürfe nach Vorgaben des Ordnungsamtes keine Spiele übertragen werden.

Unsere Empfehlung für Sie

Am Wochenende in Sindelfingen: Trotz schwelenden Konflikts: Internationales Straßenfest ist Publikumsmagnet

Am Wochenende in Sindelfingen Trotz schwelenden Konflikts: Internationales Straßenfest ist Publikumsmagnet

Während zwischen Veranstalter und dem Portugiesischen Verein aktuell Zwietracht herrscht, glänzt das Internationale Straßenfest wieder einmal als buntes Fest der Nationen und Kulturen.

Die offizielle Eröffnung des Straßenfests – erstmals durch Oberbürgermeister Markus Kleemann – findet am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr auf dem Sindelfinger Marktplatz statt.

Mehr Infos unter https://isf-sifi.de/ im Netz.

Weitere Themen

Über 30 Grad am Wochenende: Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle

Über 30 Grad am Wochenende Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle

Vom 19. bis 21. Juni wird in Sindelfingen gefeiert, und es soll richtig heiß werden. Eine Abkühlung können sich Besucher am Grünen Platz holen.
Von Melissa Schaich
Weil im Schönbuch: 16-Jähriger läuft 100 Kilometer – und macht unerwartete Grenzerfahrenungen

Weil im Schönbuch 16-Jähriger läuft 100 Kilometer – und macht unerwartete Grenzerfahrenungen

Der 16-Jährige Muhammed „Memo“ Bülbül läuft 100 Kilometer um den Gemeindesee in Weil im Schönbuch. Mit mancher Grenzerfahrung hätte er nicht gerechnet.
Von Maximilian Schöbel
A 81: So sieht die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen künftig aus

A 81 So sieht die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen künftig aus

Eine neue Brücke, eine neue Auffahrt über das Flugfeld und eine neue Mega-Kreuzung. Die Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen wandelt sich.
Von Anke Kumbier
Heiraten in Leonberg: Schnapszahl-Boom: Standesamt verzeichnet Rekord-Nachfrage

Heiraten in Leonberg Schnapszahl-Boom: Standesamt verzeichnet Rekord-Nachfrage

Das Standesamt Leonberg registriert für den 26. Juni 2026 eine nie dagewesene Nachfrage. Schon früh sicherten sich Paare ihr Traumdatum – ein Blick auf den Hochzeitsboom.
Von Jelena Maier-Kasparek
Böblinger Therapeutin: Kinder in der Krise: „Das Thema Schulabsentismus ist riesig“

Böblinger Therapeutin Kinder in der Krise: „Das Thema Schulabsentismus ist riesig“

Die Systemische Therapeutin Marina Pillwachs aus Böblingen betreut psychisch belastete Kinder, Jugendliche und Eltern. Vor allem ein Problem wird immer größer.
Von Martin Dudenhöffer
Edeka, Rewe oder Enso?: Bei Tegut ist noch alles offen

Edeka, Rewe oder Enso? Bei Tegut ist noch alles offen

Wie es mit der Böblinger Tegut-Filiale weiter geht, wird sich nicht vor Ende September entscheiden.
Von Ulrich Stolte
Architektur im Kreis Böblingen: Von Tiny House bis Molkerei

Architektur im Kreis Böblingen Von Tiny House bis Molkerei

Tag der Architektur 2026: Die Kammergruppe Böblingen lädt zur Bustour durch den Landkreis ein. Anmeldungen sind jetzt möglich.
Von Jan-Philipp Schlecht
Wohnen in der Region Leonberg: 52 neue Wohneinheiten: Konflikte um Natur gelöst

Wohnen in der Region Leonberg 52 neue Wohneinheiten: Konflikte um Natur gelöst

Ein neues Baugebiet in Wimsheim schafft Platz für bis zu 120 Menschen. Nach Überwindung von Naturschutzbedenken und Anliegerprotesten werden nun die ersten Bauanträge erwartet.
Von Brunhilde Arnold
Wilde Verfolgungsjagd in Böblingen: Jugendliche flüchten auf E-Scootern vor der Polizei

Wilde Verfolgungsjagd in Böblingen Jugendliche flüchten auf E-Scootern vor der Polizei

Zwei junge E-Scooter-Fahrer entkommen der Polizei in Böblingen. Einer von ihnen wäre dabei fast mit einem Auto zusammengestoßen. Die Beamten suchen nun Zeugen.
Von Eddie Langner
Holzgerlingen: Unbekannte stehlen Lenkrad

Holzgerlingen Unbekannte stehlen Lenkrad

Unbekannte Täter haben in Holzgerlingen das Lenkrad eines Mercedes geklaut, der bei einem Autohändler stand.
Von Melissa Schaich
Weitere Artikel zu Sindelfingen Straßenfest Hitzewelle Wetter
 
 