Über 30 Grad am Wochenende Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle
Vom 19. bis 21. Juni wird in Sindelfingen gefeiert, und es soll richtig heiß werden. Eine Abkühlung können sich Besucher am Grünen Platz holen.
Vom 19. bis 21. Juni wird in Sindelfingen gefeiert, und es soll richtig heiß werden. Eine Abkühlung können sich Besucher am Grünen Platz holen.
Das Internationale Straßenfest in Sindelfingen vom 19. bis 21. Juni steht kurz bevor, und wer einen Blick auf den Wetterbericht geworfen hat, der weiß: Es wird richtig heiß. Mehr als 30 Grad Celsius soll das Thermometer am Wochenende anzeigen. Die hohen Temperaturen sollen dem Fest allerdings keinen Abbruch tun.