Über 30 Grad am Wochenende: Internationales Straßenfest in Sindelfingen fällt mitten in Hitzewelle

Das Internationale Straßenfest in Sindelfingen vom 19. bis 21. Juni steht kurz bevor, und wer einen Blick auf den Wetterbericht geworfen hat, der weiß: Es wird richtig heiß. Mehr als 30 Grad Celsius soll das Thermometer am Wochenende anzeigen. Die hohen Temperaturen sollen dem Fest allerdings keinen Abbruch tun.

„Wir haben uns da schon Gedanken gemacht“, sagt der Vorsitzende Mario Marino über die anstehende Hitze. Am Grünen Platz beispielsweise soll das Wasserspiel – eigentlich für Kinder gedacht – für Abkühlung sorgen. „Und was gut für Kinder ist, kann für Erwachsene auch nicht schlecht sein“, sagt Mario Marino. Eine spontane Idee sei außerdem gewesen, einen Wasserschlauch am Rathausvorplatz zur Verfügung zu stellen, doch diesem Vorhaben würden momentan noch bürokratische Hürden im Wege stehen, berichtet der Vorsitzende.

Keine Wasserschlacht, aber vielleicht ein Wasserschlauch?

Die Idee sei ihm gekommen, als er auf Besuch in der süditalienischen Stadt Campagna war, wo im Sommer die Altstadt quasi geflutet wird und eine große Wasserschlacht stattfindet. Dass das in Sindelfingen ausgeschlossen ist, sei ihm klar, sagt der Vorsitzende mit italienischen Wurzeln schmunzelnd. Ob die abgespeckte Version mit Wasserschlauch möglich ist, wird sich erst noch in den kommenden Tagen herauskristallisieren. Doch ob mit oder ohne Wasserschlauch – verdursten würde auf dem Straßenfest keiner, scherzt Marino.

Auch die Vereinsmitglieder, die teilweise Speisen am Grill zubereiten – wie beispielsweise die Katholische Kroatische Gemeinde, die Spanferkel grillt – werden sich mit Getränken ausstatten, um dem warmen Wetter zu trotzen, sagt Mario Marino. „Mir ist Hitze lieber als Regen“, sagt der Vorsitzende. Er vermutet, dass während der Mittagshitze wahrscheinlich weniger Menschen durch die Straßen schlendern, dafür aber abends mehr vorbeischauen werden.

Das WM-Spiel wird beim Straßenfest nicht draußen übertragen

Auf dem Straßenfest selbst wird es keine Möglichkeit geben, das WM-Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste anzuschauen, das am Samstag um 22 Uhr läuft. „Aber in einigen Lokalen kann das Spiel bestimmt geschaut werden“, sagt Mario Marino. Nur außerhalb dürfe nach Vorgaben des Ordnungsamtes keine Spiele übertragen werden.

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Die offizielle Eröffnung des Straßenfests – erstmals durch Oberbürgermeister Markus Kleemann – findet am Freitag, 19. Juni, um 19 Uhr auf dem Sindelfinger Marktplatz statt.

Mehr Infos unter https://isf-sifi.de/ im Netz.