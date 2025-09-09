Fund von herausragender Bedeutung: In der Oberpfalz wurden 4000 Jahre alte Gräber freigelegt – mit Bestattungen auf eine ganz bestimmte Art.
09.09.2025 - 17:19 Uhr
Außergewöhnlicher Fund im Landkreis Regensburg: Im Rahmen der archäologischen Untersuchungen im Vorfeld des Baus der Stromtrasse Südostlink haben Wissenschaftler bei Sengkofen 22 Gräber freigelegt. Darunter befinden sich sogenannte Hockerbestattungen, bei denen die Verstorbenen mit angewinkelten Armen und Beinen niedergelegt wurden, wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege am Dienstag (9. September) mitgeteilt hat.