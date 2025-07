Skandinavien im Schlaf: In der Schweiz wird ein Nachtzug von Basel nach Dänemark und Schweden gefördert. Dieser soll durch Baden-Württemberg führen. Ab wann?

red/dpa/lsw 15.07.2025 - 10:46 Uhr

Zugreisende in Baden-Württemberg dürfen sich Hoffnung darauf machen, künftig schlummernd in der Nacht in Richtung Skandinavien fahren zu können. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) laufen die Vorbereitungen für einen Nachtzug von Basel nach Kopenhagen (Dänemark) und Malmö (Schweden) nach eigenen Angaben auf Hochtouren.