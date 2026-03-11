Über das Alleinsein Ohne Partner ist man allein? - „Das ist totaler Quatsch“
Erst mit 41 Single: Die Autorin Katja Lewina spricht über ihre kurzfristige Angst, für immer allein zu sein – und warum sie ohne Partner ein erfüllenderes Leben führt.
Die Berliner Autorin Katja Lewina lebte jahrelang von Beziehung zu Beziehung. Sie ist bekannt für ihre Bücher wie „Ex: 20 Jahre, 10 Männer und was alles so schiefgehen kann“. Gerade ist ihr aktuelles Buch „Wir können doch Freunde bleiben“ erschienen. Fast ihr ganzes Erwachsenenleben lang war sie in einer Beziehung, mit ihrem Ex-Partner führte sie eine offene Beziehung. Mit 41 Jahren ist sie zum ersten Mal wirklich Single – und lebt nun mit dem Vater ihrer Kinder in einer Wohngemeinschaft. Im Interview erklärt sie, warum sie manchmal Angst hatte, für immer allein zu sein – und wie sie heute mit dieser Frage umgeht.