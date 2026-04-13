Eine Stunde und 15 Minuten waren viele Bewohner in Stuttgart-Botnang am Sonntagabend vom Strom abgeschnitten. Die Stuttgart Netze erklärt, was passiert war.

Eine Stunde und 15 Minuten – so lange waren viele Bewohner in Stuttgart-Botnang am Sonntagabend vom Strom abgeschnitten. Von 20.35 Uhr bis kurz vor zehn Uhr hat es laut der Stuttgart Netze GmbH gedauert, bis Versorgung komplett wiederhergestellt war. „Die Ursache der Störung war ein Kabelfehler im Mittelspannungsnetz“, so eine Sprecherin der Stuttgart Netze.

Die Stromversorgung habe über alternative Netzstrukturen wieder hergestellt werden können, die Mitarbeiter seien umgehend im Einsatz gewesen. „Als nächstes beginnen die Nacharbeiten, einschließlich der genauen Fehlerortung und der anschließenden Reparatur des betroffenen Kabels“, so die Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart Netze informiert Menschliches Versagen löst 0,06-Sekunden-Stromausfall in Stuttgart aus Die Ursache des kurzen Stromausfalls in Stuttgart ist geklärt. Ein Mitarbeiter in einem Umspannwerk der Stuttgart Netze hat ihn mit einem Schaltfehler verursacht.

Das vom Stromausfall betroffene Gebiet habe im Stuttgarter Stadtteil Botnang, „insbesondere im Bereich hinter dem Botnanger Sattel“ gelegen. Zur genauen Anzahl der betroffenen Haushalte konnte die Stuttgart Netze am Montagvormittag keine Angaben machen.

2026 ist es in Stuttgart bereits zu einer Vielzahl an Stromausfällen gekommen – mit ganz unterschiedlichen Ursachen. Zuletzt war die Gloria-Passage in Stuttgart-Mitte dunkel – das war am 9. April. Dort hing der Stromausfall vermutlich mit dem Gebäude selbst zusammen. Mitte März blieb der Strom im Bereich der Stadtbahnhaltestellen Rathaus und Österreichischer Platz für ganze drei Stunden weg. Damals sei ein Mittelspannungskabel durch Bauarbeiten beschädigt worden. Im Februar war ein Schaltfehler für einen großräumigen Stromausfall verantwortlich, der nur Sekundenbruchteile dauerte.