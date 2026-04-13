Eine Stunde und 15 Minuten waren viele Bewohner in Stuttgart-Botnang am Sonntagabend vom Strom abgeschnitten. Die Stuttgart Netze erklärt, was passiert war.
13.04.2026 - 11:40 Uhr
Eine Stunde und 15 Minuten – so lange waren viele Bewohner in Stuttgart-Botnang am Sonntagabend vom Strom abgeschnitten. Von 20.35 Uhr bis kurz vor zehn Uhr hat es laut der Stuttgart Netze GmbH gedauert, bis Versorgung komplett wiederhergestellt war. „Die Ursache der Störung war ein Kabelfehler im Mittelspannungsnetz“, so eine Sprecherin der Stuttgart Netze.