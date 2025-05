„Über Kunst“: Die Verfechterin des Wandels

Mehr als 100 Leserinnen und Leser unserer Zeitung erlebten Claudia Emmert am Dienstagabend in der Reihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart.

Sie begann in Fellbach und kehrt zurück, um die 16. Triennale Kleinplastik zu kuratieren. Claudia Emmert ist in Bewegung, ist noch Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen, wird zum 1. Dezember die Intendanz des Kunstmuseums Bonn übernehmen. Sie entwickelt ungewohnte Blickweisen auf vermeintlich vertraute Sujets, setzt auf die Transformationskraft der Kunst, sie strahlt Begeisterung aus – auch und gerade als Gast unserer Reihe „Über Kunst“ am Dienstagabend in der Staatsgalerie.