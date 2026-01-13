 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Schatz, er hot „Auto“ gsagt!

Über originelle Einstiege Schatz, er hot „Auto“ gsagt!

Über originelle Einstiege: Schatz, er hot „Auto“ gsagt!
1
Könnte das Bild eines Mannes sein, der als erstes Wort „Auto“ gesagt hat. Foto: Decksmann/KNITZ

Kolumnist KNITZ über erste Lautäußerungen, erste Sätze – und warum aller Anfang schwer zu sein scheint, aber meist überschätzt wird.

Erinnern Sie sich noch an den erste Satz, den Sie 2026 von sich gegeben haben? War’s: „Alles Gute zum neuen Jahr“? Oder, mit Blick auf die Uhr: „Wenn meine stimmt, dann wär’s jetzt so weit“?

 

KNITZ dachte, es könnte originell sein, in seiner ersten Kolumne in diesem noch recht jungen Jahr über erste Sätze zu schreiben. Als junger Mensch hatte er sich an Silvester immer vorgenommen, sich seinen ersten Satz des neuen Jahres zu merken. Ist ihm wohl nie gelungen. Jedenfalls ist ihm keiner in Erinnerung.

Warum wird überhaupt um erste Sätze so viel Aufhebens gemacht?

Ist auch nicht tragisch. Oder hätte es an dem Jahr etwas geändert? Wäre dann das Jahr nicht als Jahr mit der Jahreszahl soundso in seinem Gedächtnis geblieben? Sondern als das Jahr, das mit dem Satz begann: „Net so viel Sekt. I muss no Auto fahra!“?

Unsere Empfehlung für Sie

Was vom Jahr so übrig blieb: Bloß nex vrkomma lassa

Was vom Jahr so übrig blieb Bloß nex vrkomma lassa

Früher pflegte er, zum Jahreswechsel seinen Schreibtisch aufzuräumen. Heute mistet unser Kolumnist KNITZ an anderer Stelle aus. Das hat etwas Befreiendes.

Warum wird überhaupt um erste Sätze so viel Aufhebens gemacht? Oder um das erste Wort? Sein erstes Wort, bekam KNITZ immer wieder zu hören, sei „Auto“ gewesen.

Gesucht wurde der schönste erste Satz in der deutschsprachigen Literatur

Das Ereignis liegt schon ein paar Jahre zurück – und so langsam fängt er an, am Wahrheitsgehalt der Aussage zu zweifeln. Vielleicht wollte er mit seiner ersten Lautäußerung zum Ausdruck bringen, dass er sich seiner Existenz als Schwabe bewusst war. In dem Fall hätte er das erste Wort ausgelassen und sich gleich mit einem kompletten Satz zu Wort gemeldet: „Au do!“

Unsere Empfehlung für Sie

Besser als jeder Duftbaum: Der Traum von Baum im Kofferraum

Besser als jeder Duftbaum Der Traum von Baum im Kofferraum

Kolumnist KNITZ hat es die Sprache verschlagen. Er bringt keinen Ton mehr heraus. Dafür gibt es Gründe, sogar sehr gute. Schuld waren zwei Stadionbesuche.

2007 veranstalteten die Initiative Deutsche Sprache und die Stiftung Lesen einen Wettbewerb. Gesucht wurde der schönste erste Satz in der deutschsprachigen Literatur. Die Gewinner des Wettbewerbs wurde in der Alten Oper in Frankfurt am Main gekürt. Es war der Anfang des Romans „Der Butt“ von Günter Grass. Der Satz lautet: „Ilsebill salzte nach.“

„Vermutlich wird Sie das nicht interessieren“

Zugegeben, kein schlechter erster Satz, aber damit als Einstieg für alle anderen schreibenden Menschen verbrannt. Womit KNITZ leben kann. Er kann sich nicht vorstellen, dass er „Ilsebill salzte nach“ jemals für eine Kolumne gebraucht hätte.

Unsere Empfehlung für Sie

Loblied aufs Binokeln: Hosa rondr! Trompf raus!

Loblied aufs Binokeln Hosa rondr! Trompf raus!

Kolumnist NITZ fürchtet, dass ein gutes altes schwäbisches Kartenspiel aussterben könnte. Ein Warnrufe dazu hat ihn ausgerechnet aus Berlin erreicht.

Vor jungen Journalistinnen und Journalisten hat KNITZ selbst hin und wieder schon für starke erste Sätze geworben – für solche, bei denen die werte Leserschaft nicht anders kann, als weiterzulesen. KNITZ zitiert dann gern eine „Stern“-Reportage über Passionsspiele, die so losgeht: „Wir trafen Jesus beim Mittagessen, kurz vor der Kreuzigung.“ Oder seinen Fressesprecher, der in eine Kolumne mal so einstieg: „Vermutlich wird Sie das nicht interessieren.“

Zufälliger Griff ins Bücherregal

Sie merken es: Ein origineller Einstieg kann ganz schön stressig sein für einen schreibenden Menschen – und zu solchen Ergebnissen führen: „Erlauben Sie mir bitte, dass ich diesen Text ausnahmsweise mit dem zweiten Satz beginne.“

Unsere Empfehlung für Sie

TV-Doku über den Popstar: Neulich nachts mit Nena

TV-Doku über den Popstar Neulich nachts mit Nena

Was unser Kolumnist KNITZ unter gutem Journalismus versteht. Und was ihn beim Fernsehen wach hält.

Zufälliger Griff ins Bücherregal. Der erste Satz von Truman Capotes „Frühstück bei Tiffany“ lautet: „Ich bin jemand, den es immer wieder zu den Orten hinzieht, wo er früher gewohnt hat, zu den Häusern und ihrer Umgebung.“ Dass das Buch zum Bestseller wurde, kann am ersten Satz nicht liegen.

Inzwischen ist KNITZ zur Überzeugung gelangt, dass erste Sätze überschätzt werden. Oder erinnern Sie sich noch an den ersten Satz dieser Kolumne. Nicht? Und dennoch haben Sie bis hierher gelesen.

Weitere Themen

Über originelle Einstiege: Schatz, er hot „Auto“ gsagt!

Über originelle Einstiege Schatz, er hot „Auto“ gsagt!

Kolumnist KNITZ über erste Lautäußerungen, erste Sätze – und warum aller Anfang schwer zu sein scheint, aber meist überschätzt wird.
Von KNITZ
Dry January: Der ätzende Körperkult: Hart wie Kruppstahl, trocken wie die Sahara

Dry January Der ätzende Körperkult: Hart wie Kruppstahl, trocken wie die Sahara

Es gibt kein Entkommen vor dem Dry January. Diese Lust zum Bekenntnis und am Verzicht nervt. Haben wir Schwaben doch Jahrhunderte gebraucht, um sündigen zu dürfen.
Von Frank Rothfuß
Stuttgarter Krippenspiel in der ARD: Diözese: Christmette in Kirche St. Maria verletzte religiöse Gefühle

Stuttgarter Krippenspiel in der ARD Diözese: Christmette in Kirche St. Maria verletzte religiöse Gefühle

Der ARD-Weihnachtsgottesdienst rief empörte Reaktionen hervor. Die Krippendarstellung mit einem echten Menschen habe Gefühle verletzt, bedauert die Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Von red/KNA
S-Bahn Stuttgart: Chaos dauert auch am Nachmittag an: Weiterhin viele Verspätungen und Ausfälle

S-Bahn Stuttgart Chaos dauert auch am Nachmittag an: Weiterhin viele Verspätungen und Ausfälle

In Stuttgart herrscht am Montag einmal mehr S-Bahn-Chaos. Seit dem Morgen sind viele S-Bahnen verspätet oder fallen gar ganz aus. Die aktuelle Lage im Überblick.
Von Philip Kearney
Heizen in Stuttgart: Seltener „kältester Tag“ macht Wärmepumpen teils um Tausende Euro teurer

Heizen in Stuttgart Seltener „kältester Tag“ macht Wärmepumpen teils um Tausende Euro teurer

In Stuttgart tritt der statistisch kälteste Tag fast nie auf. Aus Sorge, ein paar Stunden im Jahr zu frieren, installieren Verbraucher oft zu große und damit teurere Wärmepumpen.
Von Judith A. Sägesser
Haltestelle Charlottenplatz: Stadtbahn bremst stark ab – Frau stürzt und verletzt sich

Haltestelle Charlottenplatz Stadtbahn bremst stark ab – Frau stürzt und verletzt sich

Eine Stadtbahn bremst am Sonntagnachmittag bei der Einfahrt in die Haltestelle Charlottenplatz stark ab. Dabei stürzt eine 58-Jährige und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Philip Kearney
Winter in Stuttgart: Die Minusgrade lassen auch den Neckar nicht kalt

Winter in Stuttgart Die Minusgrade lassen auch den Neckar nicht kalt

Die Kälte in Stuttgart lässt nicht nur die Menschen, sondern auch die Flüsse frieren. Selbst der Neckar bekam die eisigen Temperaturen zu spüren und fror zu.
Von Bennet Rothfuss
Finfluencer aus Stuttgart: Nach Aus für Krypto-Podcast: Zwischen Hoss & Hopf fliegen die Fetzen

Finfluencer aus Stuttgart Nach Aus für Krypto-Podcast: Zwischen Hoss & Hopf fliegen die Fetzen

Der Stuttgarter Finanzexperte Philip Hopf trennt sich von Podcast-Partner Hoss – im Guten, wie es zuerst heißt. Doch dann eskaliert der Streit mit übelsten Vorwürfen.
Von Eberhard Wein
Diskussion um Stuttgart-Sign: Auch in mageren Zeiten darf sich die Stadt etwas gönnen – aber kein Selfie-Sign

Diskussion um Stuttgart-Sign Auch in mageren Zeiten darf sich die Stadt etwas gönnen – aber kein Selfie-Sign

Trotz knapper Kasse muss sich Stuttgart Freudebringendes leisten, findet unsere Autorin. Der 470.000 Euro teure Stadt-Schriftzug ist allerdings die falsche Investition.
Von Lisa Welzhofer
Stellungnahme Stuttgarter Rektoren: Werden zu viele Kinder fürs Gymnasium angemeldet?

Stellungnahme Stuttgarter Rektoren Werden zu viele Kinder fürs Gymnasium angemeldet?

Demnächst bekommen die Viertklässler ihre Grundschulempfehlungen. Laut Kompass 4 ist nur ein Drittel fürs Gymnasium geeignet. Angemeldet werden zumeist aber viel mehr.
Von Alexandra Kratz
Weitere Artikel zu Stuttgart Günter Grass
 
 