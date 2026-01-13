Über originelle Einstiege Schatz, er hot „Auto“ gsagt!
Kolumnist KNITZ über erste Lautäußerungen, erste Sätze – und warum aller Anfang schwer zu sein scheint, aber meist überschätzt wird.
Erinnern Sie sich noch an den erste Satz, den Sie 2026 von sich gegeben haben? War’s: „Alles Gute zum neuen Jahr“? Oder, mit Blick auf die Uhr: „Wenn meine stimmt, dann wär’s jetzt so weit“?