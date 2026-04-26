Bei einem Abbiegeunfall zwischen Bissingen und Tamm wurden am Samstag vier Menschen verletzt. Ein 75-Jähriger hatte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Audi übersehen.

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Am Samstagnachmittag kam es um circa 16.30 Uhr auf der K1110 zwischen Bissingen und Tamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Dacia die genannte Landstraße in Fahrtrichtung Bissingen. Auf Höhe des Zugangs zum Erlengrund versuchte er nach links in diesen abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Verkehr und kollidierte dort mit einer 37-jährigen Audi-Lenkerin.

 

Bei der Kollision wurden beide über eine Verkehrsinsel geschleudert und kamen dort zum Stehen. Die Fahrzeuglenkerin des Audi, ihr Beifahrer sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin des Dacia-Fahrers wurde schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Vor Ort waren die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20 000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Ludwigsburg übernommen.