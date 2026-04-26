Bei einem Abbiegeunfall zwischen Bissingen und Tamm wurden am Samstag vier Menschen verletzt. Ein 75-Jähriger hatte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Audi übersehen.

Am Samstagnachmittag kam es um circa 16.30 Uhr auf der K1110 zwischen Bissingen und Tamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Dacia die genannte Landstraße in Fahrtrichtung Bissingen. Auf Höhe des Zugangs zum Erlengrund versuchte er nach links in diesen abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Verkehr und kollidierte dort mit einer 37-jährigen Audi-Lenkerin.