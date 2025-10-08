 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Bekenntnis eines Teilzeitvegetariers

Über Vorurteile Bekenntnis eines Teilzeitvegetariers

Über Vorurteile: Bekenntnis eines Teilzeitvegetariers
1
Dieser Mann ist aus anderem Holz geschnitzt als unser Kolumnist: CSU-Chef Markus Söder wird von Metzgern mit Würsten beglückt. Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

Was tun, wenn man völlig zu unrecht als notorischer Fleischesser eingestuft wird? Kolumnist KNITZ weiß als Betroffener Rat.

Im EU-Parlament wird in diesen Tagen darüber gestritten, ob man eine Wurst, für die kein Tier sein Leben lassen musste, als vegane Wurst oder Veggie-Wurst verkaufen darf. Im Kern, findet KNITZ, geht es bei der Diskussion nicht um die Wurst, sondern darum, ob man den Menschen zutraut, zu begreifen, dass in einer veganen Wurst kein Tier drinsteckt.

 

KNITZ ist überzeugt davon: Wer nicht kapiert, dass eine vegane Wurst ohne Tier auskommt, der ist Darm dran. Dem dürfte es eh Wurscht sein, was in der Wurst steckt. Die Debatte, losgetreten durch einen Antrag der konservativen EVP-Fraktion, ist so überflüssig wie lächerlich.

Früher hätte KNITZ die Antragsteller als Politwürstchen abgekanzelt. Inzwischen ist er mit Pauschalurteilen vorsichtig. In einer Stimmung, in der Politikerinnen und Politiker in Umfragen fast so schlecht abschneiden wie Journalisten und Strauchdiebe, tendiert KNITZ eher dazu, gewählte Volksvertreter unter Artenschutz zu stellen. Sonst will irgendwann kein Mensch mehr den Job machen. Und das war’s dann mit der Demokratie.

Wo wir gewissermaßen bei armen Würstchen angelangt sind, darf KNITZ, wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, erlauben, sich selbst ins Spiel bringen und darauf hinweisen, dass er äußerlich zwar rustikal wirken mag, dennoch aber Gefühle hat. Und die werden regelmäßig an einem Ort verletzt, an dem man das am wenigsten vermuten würde: in der Betriebskantine, die übrigens seit der Abschaffung des Fressnapfs völlig zu recht bei uns Betriebsrestaurant heißt.

„Was, Du, kein Fleisch!“

Jedes Mal wenn sich KNITZ bei vegetarischen oder veganen Gerichten anstellt, bekommt er, nicht selten von jungen Leuten, zu hören: „Was, Du, kein Fleisch!“

KNITZ fragt sich: Liegt es am Alter, am Geschlecht, an der gesunden Körperfülle, am schütter werdenden Schopf, am journalistischen Killerinstinkt, dass man ihn für einen notorischen Fleischfresser hält?

Unsere Empfehlung für Sie

Über Klischees: Tschörmän Humorists

Über Klischees Tschörmän Humorists

Warum man Briten, die uns Deutsche von Haus aus unlustig finden, keinesfalls widersprechen sollte. Unser Kolumnist KNITZ erklärt’s.

Wie kommen die Leute drauf, dass er nicht auch ein gutes fleischloses Gericht zu schätzen weiß, ja ihm oft sogar den Vortritt gibt? Denken die Kolleginnen und Kollegen, dass er sabbernd wie ein Hund an der Fleischtheke im Supermarkt steht? Dass er, in der Hoffnung, ein Reh zu erlegen, nächtens mit Vollgas durch Wälder brettert?

Dann begann KNITZ, sich an die eigene Nase zu fassen. Stimmt, es gab mal eine Zeit, da sah seine Vorstellung von einem Veganer so aus: jung, bleich, schmächtig, kraftlos und zu hundert Prozent humorfrei. Seit KNITZ mal einen veganen Kampfsportler kennengelernt hat, weiß er, dass die Wirklichkeit mitunter anders ausschaut.

Mir Vorurteilen kann man prima leben

Anfangs war KNITZ bemüht, die Vorurteile der Kolleginnen und Kollegen aus der Welt zu schaffen: Er versuche immer öfter auf Tierisches verzichten, aus Gründen des Tierwohls und der Umwelt. Aber manchmal, bei Schnitzel oder Currywurst, werde er schon noch schwach.

Inzwischen lässt KNITZ das bleiben. Womöglich wirkt er als Fleischesser animalisch, unberechenbar, gefährlich. Wer weiß, wann ihm das nützlich werden kann. Und dann fiel ihm ein Spruch ein, der vor Urzeiten beim Imbiss zum Brunnenwirt angebracht war: „Wurstesser sind bessere Liebhaber.“

Weitere Themen

Über Vorurteile: Bekenntnis eines Teilzeitvegetariers

Über Vorurteile Bekenntnis eines Teilzeitvegetariers

Was tun, wenn man völlig zu unrecht als notorischer Fleischesser eingestuft wird? Kolumnist KNITZ weiß als Betroffener Rat.
Von KNITZ
Stuttgarter Haushalt: Stuttgart muss sparen: Was Experten für den Kulturbereich raten

Stuttgarter Haushalt Stuttgart muss sparen: Was Experten für den Kulturbereich raten

Stuttgarts Haushalt ist in deutlicher Schieflage. Wird auch bei der Kulturförderung gespart? Die Sachkundigen Bürger dringen auf einen engen und offenen Dialog.
Von Nikolai B. Forstbauer
Cannstatter Volksfest: Die besten Bilder vom Volksfest

Cannstatter Volksfest Die besten Bilder vom Volksfest

Beim Cannstatter Volksfest vom 26. September bis zum 12. Oktober werden etwa vier Millionen Besucher erwartet. Wir haben die Bilder vom Wasen-Gelände.
Von unserer Redaktion
Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Diese Crêpes sind bei Wasen-Besuchern besonders beliebt

Liveblog zum Cannstatter Volksfest Diese Crêpes sind bei Wasen-Besuchern besonders beliebt

Auf dem 178. Cannstatter Volksfest in Stuttgart wird wieder gefeiert – in den Festzelten und rundherum. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Anrufbetrug in Stuttgart: Falscher Bankmitarbeiter erschreckt Kind auf dem Balkon

Anrufbetrug in Stuttgart Falscher Bankmitarbeiter erschreckt Kind auf dem Balkon

Ein 30-Jähriger soll älteren Opfern die EC-Karten abgenommen haben, nachdem sie von Anrufbetrügern reingelegt wurden. Ihm drohen vier bis fünf Jahre Haft.
Von Wolf-Dieter Obst
Kinderbetreuung in Stuttgart: Stadt kann 500 Kindern mehr einen Kita-Platz anbieten

Kinderbetreuung in Stuttgart Stadt kann 500 Kindern mehr einen Kita-Platz anbieten

Die Zahl der Kita-Plätze in Stuttgart hat sich deutlich erhöht – und dies auch ohne dass die Stadt neues Personal eingestellt hat. Das ist die Strategie dahinter.
Von Alexandra Kratz
Städtebau bei Stuttgart 21: Streit um Gleise: Stadt kontert Vorwürfe

Städtebau bei Stuttgart 21 Streit um Gleise: Stadt kontert Vorwürfe

Die Stadt Stuttgart weist die Vorwürfe der Initiatoren des Bürgerbegehrens „Bahnhof mit Zukunft“ zurück und betont, sie handele im Auftrag des Gemeinderats.
Von Christian Milankovic
Debatte nach CDU-Vorstoß: Sollen Schüler Klassenräume selbst putzen? Das sagt OB-Nopper

Debatte nach CDU-Vorstoß Sollen Schüler Klassenräume selbst putzen? Das sagt OB-Nopper

Die CDU schlägt vor, dass Schüler ihre Klassenzimmer putzen, um Kommunen bei den Reinigungskosten zu entlasten. Was Stuttgarts OB Frank Nopper von dem Vorstoß hält.
Von Sascha Maier
Fahrgeschäftetest auf dem Volksfest: Evolution, Loop Fighter, Villa Wahnsinn – was kickt auf dem Wasen?

Fahrgeschäftetest auf dem Volksfest Evolution, Loop Fighter, Villa Wahnsinn – was kickt auf dem Wasen?

Von der Geisterbahn bis zum Looping-Karussell kann man sich auf dem Cannstatter Wasen ziemlich viel Nervenkitzel geben. Unsere Fahrgeschäfte-Tester Niklas und Jonas sind Probe gefahren.
Von Theresa Schäfer, Video von Julia Paasch
Filme für wenig Geld: Hier gibt es die günstigsten Kinotickets in Stuttgart

Filme für wenig Geld Hier gibt es die günstigsten Kinotickets in Stuttgart

Kino muss nicht teuer sein. Wo und wann es sich in Stuttgart beim Filmeschauen sparen lässt, zeigen wir hier.
Von Lena Fux
Weitere Artikel zu Stuttgart Veganer
 