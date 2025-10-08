Über Vorurteile Bekenntnis eines Teilzeitvegetariers
Was tun, wenn man völlig zu unrecht als notorischer Fleischesser eingestuft wird? Kolumnist KNITZ weiß als Betroffener Rat.
Was tun, wenn man völlig zu unrecht als notorischer Fleischesser eingestuft wird? Kolumnist KNITZ weiß als Betroffener Rat.
Im EU-Parlament wird in diesen Tagen darüber gestritten, ob man eine Wurst, für die kein Tier sein Leben lassen musste, als vegane Wurst oder Veggie-Wurst verkaufen darf. Im Kern, findet KNITZ, geht es bei der Diskussion nicht um die Wurst, sondern darum, ob man den Menschen zutraut, zu begreifen, dass in einer veganen Wurst kein Tier drinsteckt.