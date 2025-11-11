Über Wegwerfgesellen Heute rappelt es mal im Karton
Warum für unseren Kolumnisten KNITZ das Wegwerfen von Müll kein Kavaliersdelikt, sondern eine echte Sauerei ist.
Er lag am Rande eines Rad- und Fußwegs. Keine Ahnung, wie er da hingekommen war. Hatte ihn der Fahrtwind von einem Anhänger geweht? Oder wurde er absichtlich weggeworfen? Auf jeden Fall war er leer. Irgendwie tat KNITZ der einsame Karton leid.