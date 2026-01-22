Bis in neun Jahren soll Stuttgart klimaneutral sein. Das heißt vor allem, dass Heizungen getauscht und Häuser gedämmt werden müssen. Wir geben einen Überblick zu wichtigen Fragen.
22.01.2026 - 06:58 Uhr
Einfach erklärt, ist das der Plan der Stadt Stuttgart: Die eine Hälfte der Stadt ist künftig an ein Wärmenetz angeschlossen, die andere Hälfte heizt mit Einzellösungen wie Wärmepumpen. Bis 2035 will Stuttgart emissionsfrei sein. Dabei setzt die Stadt vor allem darauf, dass bis dahin viele Stuttgarter Hausbesitzer ihre Gas- und Ölheizungen austauschen. Wir geben einen Überblick über die wichtigen Themen.