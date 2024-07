Eine Tankstelle im Stuttgarter Osten gerät innerhalb weniger Stunden gleich mehrfach ins Visier eines Räubers. Und das trotz zwischenzeitlicher Festnahme des Tatverdächtigen. Der Fall endet überaus skurril.

Sebastian Steegmüller 15.07.2024 - 17:29 Uhr

„Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück.“ Diese Behauptung trifft nicht nur in vielen Fernsehkrimis zu, sondern offenbar auch auf einen 35 Jahre alten Mann, der am Samstagfrüh in einer Tankstelle im Stuttgarter Osten vorläufig festgenommen wurde und letztlich in Untersuchungshaft kam. Nach bisherigen Erkenntnissen hat er sogar dreimal innerhalb von 24 Stunden in den Verkaufsräumen an der Hackstraße zugeschlagen. „Sein Verhalten ist wirklich dreist gewesen“, sagt der 43 Jahre alte Tankstellenbetreiber.