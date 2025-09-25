Ein Senior steigt am Mittwoch am Hauptbahnhof aus einer S-Bahn aus. Plötzlich wird er von einem Unbekannten gegen eine Wand gedrückt und bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 25.09.2025 - 15:40 Uhr

Ein Unbekannter hat am Mittwoch am Stuttgarter Hauptbahnhof einem 65 Jahre alten Mann den Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, stieg der Senior zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr aus einer S-Bahn der Linie S2 am Gleis 4 des Hauptbahnhofes aus. Dort soll ihn plötzlich ein Unbekannter gepackt und gegen die Wand gedrückt haben.